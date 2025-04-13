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Феникс-Мариуполь - Подолье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Феникс-Мариуполь - Подолье: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 13.04.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Поділля
"Феникс-Мариуполь" прошлый тур пропускал. Безусловно, эта пауза пошла на пользу команде, которая собралась только перед стартом весенней части сезона. "Подолье" неделю назад потеряло сверхважные очки в противостоянии с "Викторией“. Подопечные Ковальца могли даже проиграть, но спаслись в конце встречи благодаря голу со стандарта. Смогут ли гости набрать три очка?
Поединок начнется в 13:00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.
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