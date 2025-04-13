Феникс-Мариуполь - Подолье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Феникс-Мариуполь" прошлый тур пропускал. Безусловно, эта пауза пошла на пользу команде, которая собралась только перед стартом весенней части сезона. "Подолье" неделю назад потеряло сверхважные очки в противостоянии с "Викторией“. Подопечные Ковальца могли даже проиграть, но спаслись в конце встречи благодаря голу со стандарта. Смогут ли гости набрать три очка?

Поединок начнется в 13:00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.