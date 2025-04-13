ЮКСА - Агробизнес: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Один из самых ожидаемых матчей второго тура чемпионской группы сыграют в Киеве. Обе команды в прошлом туре проиграли, поэтому будут стремиться реабилитироваться. С турнирной точки зрения важнейшая игра. ЮКСА пока занимает последнее место в группе, но имеет все шансы побороться за плей-офф. Однако, для этого надо в домашнем матче переигрывать неуступчивого соперника.

Поединок начнется в 15:00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.