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ЮКСА - Агробизнес: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига

ЮКСА - Агробизнес: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 13.04.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

ЮКСА - Агробизнес: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК ЮКСА

Новина українською

Один из самых ожидаемых матчей второго тура чемпионской группы сыграют в Киеве. Обе команды в прошлом туре проиграли, поэтому будут стремиться реабилитироваться. С турнирной точки зрения важнейшая игра. ЮКСА пока занимает последнее место в группе, но имеет все шансы побороться за плей-офф. Однако, для этого надо в домашнем матче переигрывать неуступчивого соперника.

Поединок начнется в 15:00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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