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Первая лига. Шанс на дебютную победу в 2025 году для лидера группы Выбывание

Первая лига

Стартовая игра тура

Первая лига. Шанс на дебютную победу в 2025 году для лидера группы Выбывание

Фото: МФК Прикарпаття

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Третий тур группы "Выбывание" Первой лиги стартует в Черкассах, где "Виктория" будет принимать "Прикарпатье". Это будет противостояние лидера и шестой команды турнирной таблицы.

Группа "Выбывание". Третий тур

"Виктория" - "Прикарпатье"

11.04.2025. 12:00. УТБ ФК "ЛНЗ". Черкассы

Коллектив из Сум пока не может занести себе в актив старт весенней части сезона. "Виктория" уступила в четвертьфинале Кубка Украины, а во втором туре чемпионата сыграла вничью в Хмельницком - 1:1. В тот день на стадионе "Подолье" футбола было мало, учитывая погодные условия. "Виктория" могла набирать три очка, но на 88-й минуте пропустила досадный гол после розыгрыша углового. В "Виктории" дебютировали игроки, которые начинали сезон в УПЛ - Ярослав Богунов и Александр Чернов.

"Прикарпатье" в прошлом туре все же дожало "Кремень“ и одержало долгожданную победу. Три очка команде Рыпана принес гол Радульского со штрафного. Этот матч у гостей из-за дисквалификации будет пропускать Швец, а у хозяев - Ульянов. В случае победы "Прикарпатье" может подняться сразу на третье место, но достичь такого результата будет очень непросто.

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