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Тренер ЮКСА - после 3:4 с Эпицентром: Знали, что будет тяжело

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Также рассказал о состоянии Мельника

Тренер ЮКСА - после 3:4 с Эпицентром: Знали, что будет тяжело

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Главный тренер ЮКСА Дмитрий Чирикал подвел итоги драматического поединка с "Эпицентром" (3:4) в чемпионской группе Первой лиги.

"Очень непростой матч. Мы знали, что будет трудно, к тому и готовились. А учитывая, что сразу трое наших центральных защитников поочередно выбыли из-за травм - стало еще труднее. Это существенно повлияло на нашу организацию игры в обороне. А когда скорая забирает игрока, который потерял сознание, к тому же партнера по команде - это очень сложно принять. К счастью, Саша Мельник уже под наблюдением врачей, мы держим руку на пульсе.

В то же время хочу отметить характер команды. Мы не сдавались, боролись до конца, забили три мяча. Не могу не отметить Сытникова - замечательный матч, дубль, много работы с мячом. Он был настоящим лидером сегодня.

Конечно, мы недовольны результатом. Четыре пропущенных - это много. Но это также хороший материал для анализа. Не буду разбрасываться громкими фразами, у нас есть еще 7 игр, в которых мы будем бороться до последнего момента", - сказал Чирикал.

13-го апреля ЮКСА сыграет дома против волочиского "Агробизнеса".

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Источник:
ФК ЮКСА
Опубликовал: Александр Бураков
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