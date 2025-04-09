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Тренер ЮКСА - после 3:4 с Эпицентром: Знали, что будет тяжело
Также рассказал о состоянии Мельника
Главный тренер ЮКСА Дмитрий Чирикал подвел итоги
"Очень непростой матч. Мы знали, что будет трудно, к тому и готовились. А учитывая, что сразу трое наших центральных защитников поочередно выбыли из-за травм - стало еще труднее. Это существенно повлияло на нашу организацию игры в обороне. А когда скорая забирает игрока, который потерял сознание, к тому же партнера по команде - это очень сложно принять. К счастью, Саша Мельник уже под наблюдением врачей, мы держим руку на пульсе.
В то же время хочу отметить характер команды. Мы не сдавались, боролись до конца, забили три мяча. Не могу не отметить Сытникова - замечательный матч, дубль, много работы с мячом. Он был настоящим лидером сегодня.
Конечно, мы недовольны результатом. Четыре пропущенных - это много. Но это также хороший материал для анализа. Не буду разбрасываться громкими фразами, у нас есть еще 7 игр, в которых мы будем бороться до последнего момента", - сказал Чирикал.
13-го апреля ЮКСА сыграет дома против волочиского "Агробизнеса".
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