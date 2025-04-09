  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Первая лига возвращается к классическому формату, но расходы клубов при этом возрастут
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Первая лига возвращается к классическому формату, но расходы клубов при этом возрастут

Первая лига
Обновлено

В следующем сезоне Первая лига возвращается к классическому формату

Первая лига возвращается к классическому формату, но расходы клубов при этом возрастут

Фото: ФК Поділля

Новина українською

Президент ПФЛ Александр Каденко высказался о возвращении в следующем сезоне Первой лиги к формату с одной группой, в которой будут выступать 16 команд.

Функционер признался, что финансовые расходы клубов возрастут, но они к этому готовы.

Читайте также"Украина футбольная" возвращается. Свежий выпуск аналитической передачи. ВИДЕО

"После введения текущего формата мы уменьшили клубам время на дорогу, количество матчей и немного облегчили для них финансовое бремя. Считаю, что в то время и в тех обстоятельствах этот формат чемпионата себя оправдал.

Мы совещались с клубами, готовы ли они вернуться к привычному формату, потому что это автоматически увеличит расходы в их бюджетах. Ведь команде придется выезжать за день до матча, тратиться на гостиницу.

В конце концов, если при нынешнем разделении Первой лиги в чемпионской группе каждая команда проводила 26 матчей за сезон, а в группе на выбывание – 28, то, вернувшись в привычный формат, каждый клуб гарантированно сыграет 30 матчей. А это опять-таки более высокие финансовые затраты. Но большинство клубов сказали, что готовы к этому", – рассказал Каденко.

По теме
yellow-arrow
Тренер ЮКСА - после 3:4 с Эпицентром: Знали, что будет тяжело
yellow-arrow
Ван Леувен оценил уровень Металлиста
yellow-arrow
Металлист назвал лучшего футболиста в харьковском дерби
Первая лига ПФЛ Александр Каденко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Експрес
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости