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Первая лига возвращается к классическому формату, но расходы клубов при этом возрастут
В следующем сезоне Первая лига возвращается к классическому формату
Фото: ФК Поділля
Президент ПФЛ Александр Каденко высказался о возвращении в следующем сезоне
Функционер признался, что финансовые расходы клубов возрастут, но они к этому готовы.
"После введения текущего формата мы уменьшили клубам время на дорогу, количество матчей и немного облегчили для них финансовое бремя. Считаю, что в то время и в тех обстоятельствах этот формат чемпионата себя оправдал.
Мы совещались с клубами, готовы ли они вернуться к привычному формату, потому что это автоматически увеличит расходы в их бюджетах. Ведь команде придется выезжать за день до матча, тратиться на гостиницу.
В конце концов, если при нынешнем разделении Первой лиги в чемпионской группе каждая команда проводила 26 матчей за сезон, а в группе на выбывание – 28, то, вернувшись в привычный формат, каждый клуб гарантированно сыграет 30 матчей. А это опять-таки более высокие финансовые затраты. Но большинство клубов сказали, что готовы к этому", – рассказал Каденко.
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