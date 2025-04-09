Первая лига возвращается к классическому формату, но расходы клубов при этом возрастут

Президент ПФЛ Александр Каденко высказался о возвращении в следующем сезоне Первой лиги к формату с одной группой, в которой будут выступать 16 команд.

Функционер признался, что финансовые расходы клубов возрастут, но они к этому готовы.

"После введения текущего формата мы уменьшили клубам время на дорогу, количество матчей и немного облегчили для них финансовое бремя. Считаю, что в то время и в тех обстоятельствах этот формат чемпионата себя оправдал.

Мы совещались с клубами, готовы ли они вернуться к привычному формату, потому что это автоматически увеличит расходы в их бюджетах. Ведь команде придется выезжать за день до матча, тратиться на гостиницу.

В конце концов, если при нынешнем разделении Первой лиги в чемпионской группе каждая команда проводила 26 матчей за сезон, а в группе на выбывание – 28, то, вернувшись в привычный формат, каждый клуб гарантированно сыграет 30 матчей. А это опять-таки более высокие финансовые затраты. Но большинство клубов сказали, что готовы к этому", – рассказал Каденко.