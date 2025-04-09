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Один из лидеров чемпионской группы Первой Лиги отметился юбилейными голами в чемпионате

Первая лига

Так красиво совпало

Один из лидеров чемпионской группы Первой Лиги отметился юбилейными голами в чемпионате

Фото: СК Полтава

Новина українською

Один из лидеров чемпионской группы Первой Лиги отметился юбилейными голами в чемпионате.

"СК Полтава" в матче против "Агробизнеса" установила ряд достижений. Футболисты клуба забили 100-й гол в турнире.

Более того, гол Владимира Одарюка в ворота хозяев поля стал для полтавчан 50-м гостевым.

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Напомним, что "СК Полтава" обыграла "Агробизнес" со счётом 2:1 и занимает второе место в Чемпионской группе Первой Лиги.

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Источник:
Професійна футбольна ліга
Опубликовал: Владислав Прийменко
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