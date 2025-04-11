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Первая лига. Продолжит ли Нива свою победную серию?
Будет на что посмотреть
Фото: ФК Нива
В субботу болельщиков Первой лиги ожидает интригующее противостояние в Запорожье, где "Металлург" будет принимать "Ниву" Смогут ли хозяева прервать победную серию коллектива из Тернополя?
Группа "Выбывание". Третий тур
"Металлург" - "Нива"
12.04.2025. 11:30. Запорожье. "Славутич Арена"
"Металлург" в 2025 году не побеждал в чемпионате. Подопечные Близнюка сначала уступили "Подолью", а в прошлом туре на выезде сыграли вничью с "Минаем". В том матче запорожцы оборонялись довольно неплохо, но с игрой в заключительной трети поля ощущались проблемы. Можно отметить разве что Нехтия, который в конце встречи мог даже принести победу команде.
"Нива" радует собственных болельщиков в начале весенней части сезона. Подопечные Юрия Вирта два матча выиграли и пропустили лишь один гол. "Нива" в чемпионате выиграла пять матчей подряд и хочет продолжить свою серию. В прошлом туре коллектив из Тернополя уничтожил "Диназ" - 5:0. С наилучшей стороны себя проявил Бэй, который отметился дублем. Также стоит отметить голкипера Ольхового, который отразил пенальти и это был ключевой момент в противостоянии. Сможет ли "Металлург" в домашнем матче набрать три очка?
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