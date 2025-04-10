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Автор гола в ворота Металлиста 1925 прокомментировал победу в дерби

Первая лига

Габриель Гомес принес победу "Металлисту"

Автор гола в ворота Металлиста 1925 прокомментировал победу в дерби

Фото: ФК Металіст

Новина українською

Лучший игрок "Металлиста" в игре с "Металлистом 1925" по версии болельщиков Габриель Гомес дал комментарий клубной пресс-службе относительно победного поединка (1:0).

- Габи, ты сыграл свое первое харьковское дерби и оно получилось для тебя победным. Расскажи о своих впечатлениях от игры, чувствовал ли на поле особый вес поединка?

- Я начал чувствовать это еще задолго до самого матча. По настроениям в соцсетях, по рассказам партнеров, по общему напряжению перед игрой. Конечно, я хорошо понял для себя важность этого противостояния.

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- Ты стал автором победного гола, забив с подачи Кирилла Дегтяря. Это уже не первый твой гол, забитый с его передачи. У вас с ним особое взаимопонимание?

- Да, все в этом моменте получилось просто замечательно! Учитывая, что я уже два года в этой команде, понятно, что мы друг друга хорошо знаем. На тренировках мы много работаем над стандартами и я хорошо понимаю, куда Кирилл любит подавать. Поэтому я всегда стараюсь оказаться в той точке, куда он целится своей передачей.

- Болельщики признали тебя лучшим игроком "Металлиста" в харьковском дерби. Что чувствуешь по этому поводу?

- На самом деле я считаю, что это была не лучшая моя игра за "Металлист", но понимаю, что такое решение наши болельщики приняли, учитывая забитый гол. Но на этот гол работала вся команда и благодаря совместной работе игроков, тренеров, мне удалось забить этот мяч. Тем не менее, я благодарю всех наших болельщиков за доверие и внимание ко мне, - сказал Гомес.

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Металлист 1925 (Харьков) Металлист (Харьков) Габриэль Гомес
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Источник:
ФК Металіст
Опубликовал: Алина Ерофеева
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