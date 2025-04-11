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Виктория - Прикарпатье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Виктория - Прикарпатье: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 11.04.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Вікторія Суми
"Виктория" сыграет против "Прикарпатья" в рамках 3-го тура группы Выбывания Первой лиги.
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Сумской клуб неудачно начал весеннюю часть сезона, вылетев из Кубка Украины от "Буковины" (1:2) и упустив победу в поединке против "Подолья" (1:1).
Клуб из Ивано-Франковска в чемпионате сыграл вничью с "Фениксом-Мариуполем" (0:0) и одержал победу над "Кремнем" (2:1).
- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
Поединок между командами начнется в 12:00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.
Также будет доступна текстовая онлайн-трансляция на UA-Футбол.
Первая лига. Группа Выбывание. 3-й тур
11.04.2025
УТБ ФК "ЛНЗ" Геронимовка
"Виктория" 12:00 "Прикарпатье"
Видеотрансляция - DiviSport
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