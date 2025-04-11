Виктория - Прикарпатье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Виктория" сыграет против "Прикарпатья" в рамках 3-го тура группы Выбывания Первой лиги.

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Сумской клуб неудачно начал весеннюю часть сезона, вылетев из Кубка Украины от "Буковины" (1:2) и упустив победу в поединке против "Подолья" (1:1).

Клуб из Ивано-Франковска в чемпионате сыграл вничью с "Фениксом-Мариуполем" (0:0) и одержал победу над "Кремнем" (2:1).

Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Поединок между командами начнется в 12:00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.

Также будет доступна текстовая онлайн-трансляция на UA-Футбол.

Первая лига. Группа Выбывание. 3-й тур

11.04.2025

УТБ ФК "ЛНЗ" Геронимовка

"Виктория" 12:00 "Прикарпатье"

Видеотрансляция - DiviSport