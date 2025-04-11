  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Виктория - Прикарпатье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Виктория - Прикарпатье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига

Виктория - Прикарпатье: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 11.04.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Виктория - Прикарпатье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Вікторія Суми

Новина українською

"Виктория" сыграет против "Прикарпатья" в рамках 3-го тура группы Выбывания Первой лиги.

##bettingBlockNewsObjected|[{"url":"https://stattracking.pw/4TCpV2K2", "title":"Favbet", "image":"https://static.ua-football.com/img/upload/21/2a9869.png", "coef1":"2.05", "coef2":"3.25", "coef3":"3.50"}]#

РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

Сумской клуб неудачно начал весеннюю часть сезона, вылетев из Кубка Украины от "Буковины" (1:2) и упустив победу в поединке против "Подолья" (1:1).

Клуб из Ивано-Франковска в чемпионате сыграл вничью с "Фениксом-Мариуполем" (0:0) и одержал победу над "Кремнем" (2:1).

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Поединок между командами начнется в 12:00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.

Также будет доступна текстовая онлайн-трансляция на UA-Футбол.

Первая лига. Группа Выбывание. 3-й тур
11.04.2025
УТБ ФК "ЛНЗ" Геронимовка
"Виктория" 12:00 "Прикарпатье"
Видеотрансляция - DiviSport

По теме
yellow-arrow
Первая лига. Испытание на прочность для лидера чемпионской группы
yellow-arrow
Первая лига. Шанс на дебютную победу в 2025 году для лидера группы Выбывание
yellow-arrow
Автор гола в ворота Металлиста 1925 прокомментировал победу в дерби
Виктория (Сумы) Прикарпатье (Ивано-Франковск)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости