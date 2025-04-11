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"Почти сразу согласился". Сын легенды сборной Бразилии рассказал, почему выбрал ФК ЮКСА
Ромариньо перешел в клуб Первой лиги Украины
Фото: ФК ЮКСА
Сын легендарного нападающего сборной Бразилии, чемпиона мира 1994 года Ромарио - Ромариньо рассказал, как ун него возник вариант с перволивовым ФК "ЮКСА" из Украины.
- Как и когда вы получили предложение от "ЮКСА". Зимой или еще раньше?
- В декабре 2024 года я получил приглашение от Пабло Буэно (бразильский футбольный агент, который активно сотрудничает с клубом из Тарасовки и бывшим вингером "Шахтера" Тете, - прим. ) приехать играть за "ЮКСА".
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- Долго ли раздумывали над предложением украинского клуба, тем более, что это пока не команда из элитарного дивизиона, а Первой лиги?
- Мне не пришлось долго думать, потому что я всегда мечтал играть в Европе. Я начал искать информацию о клубе в интернете и почти сразу согласился. Уверен, что с упорным трудом "ЮКСА" очень скоро выйдет на самый высокий уровень, - сказал Ромариньо.
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