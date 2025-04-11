СК Полтава - Эпицентр: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

СК "Полтава" примет "Эпицентр" во 2-м туре чемпионской группы Первой лиги.

Обе команды набрали по три очка в стартовом туре: полтавский клуб обыграл "Агробизнес" (2:1), а клуб из города Каменец-Подольский добыл победу над ФК "ЮКСА" (4:3).

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

Поединок между командами начнется в 14:00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.

Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Также будет доступна текстовая онлайн-трансляция на UA-Футбол.

Первая лига. Чемпионская группа. 2-й тур

11.04.2025

Полтава, "Молодежный"

СК "Полтава" 14:00 "Эпицентр"

Видеотрансляция - DiviSport