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СК Полтава - Эпицентр: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
Обновлено

СК Полтава - Эпицентр: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 11.04.2025⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

СК Полтава - Эпицентр: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: СК Полтава

Новина українською

СК "Полтава" примет "Эпицентр" во 2-м туре чемпионской группы Первой лиги.

Обе команды набрали по три очка в стартовом туре: полтавский клуб обыграл "Агробизнес" (2:1), а клуб из города Каменец-Подольский добыл победу над ФК "ЮКСА" (4:3).

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Поединок между командами начнется в 14:00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Также будет доступна текстовая онлайн-трансляция на UA-Футбол.

Первая лига. Чемпионская группа. 2-й тур
11.04.2025
Полтава, "Молодежный"
СК "Полтава" 14:00 "Эпицентр"
Видеотрансляция - DiviSport

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СК Полтава Эпицентр (Каменец-Подольский) смотреть футбол онлайн
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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