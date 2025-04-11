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Первая лига. Виктория - Прикарпатье 1:1. Боевая ничья в Черкассах
Стартовая игра тура
Фото: ФК Вікторія
"Виктория" своего соперника принимала в Черкассах. Это разумное решение, если учитывать ситуацию с безопасностью в Сумах. Подопечные Анатолия Бессмертного стартовали в весенней части сезона с ничьей в Хмельницком, но пока остались на первом месте в группе. "Прикарпатье" в 2025 году еще не проигрывало - ничья и победы. Три очка против "Кремня" принес гол Радульского со штрафного.
Уже на пятой номинальные хозяева открыли счет. После розыгрыша штрафного в дальний угол мастерски пробил Новотрясов - 1:0. Для него это десятый гол на уровне Первой лиги. После гола подопечные Бессмертного продолжили играть первым номером. Первая акцентная атака гостей завершилась голом. Удар Цюцюры парировал голкипер, а Хома первым сориентировался в штрафной и забил в пустые ворота - 1:1. Этот гол добавил коллективу из Ивано-Франковска уверенности в собственных силах и они начали играть смелее. Больше забитых мячей до перерыва не было.
В начале второй половины встречи было много борьбы, но до голевых моментов дело не доходило. Пассивно играли хозяева поля, а вот "Прикарпатье" не могло довести свои атаки до логического завершения. Голкиперы откровенно грустили во втором тайме. На 73-й минуте наконец дождались момента, когда удар Шарая из-за пределов штрафной парировал Кучерук. В итоге, матч так и завершился вничью.
Группа "Выбывание". Третий тур
"Виктория" - "Прикарпатье" 1:1
Голы: Новотрясов (5) -Хома (17)
"Виктория" (стартовый состав): Литвиненко - Корохов, Сасовский, Новотрясов, Д. Рябый, Бойко, А. Рябый, Сейтхалилов, Богунов, Ныч
"Прикарпатье" (стартовый состав): Кучерук - Демкив, Болденков, Француз, Романюк, Цыбульник, Соловьев, Радульский, Стадник, Цюцюра, Хома
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