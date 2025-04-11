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Одно условие. Ромариньо рассказал, когда его отец может посетить Украину
Это связано с войной
Фото: instagram.com/romarinhoo11
Новичок ФК "ЮКСА" Ромариньо, который является сыном известном в прошлом нападающего Ромарио, поделился, как решился на переезд в Украину во время войны.
- Вы не боялись ехать в Украину, учитывая, что на территории нашего государства сейчас идет полномасштабная война?
- Перед переездом в Украину немного волновался, конечно же, но пообщался с бразильцами, которые уже играют за "ЮКСА". Они меня успокоили, сказали, что с воздушной защитой все хорошо.
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- Со своим отцом советовались?
- Да, я поговорил с ним, и он, как всегда, меня поддержал, как и на протяжении всей моей карьеры.
- Ваш отец Ромарио - сенатор Бразилии. Каково его отношение к ситуации в Украине?
- Отец надеется, что война как можно быстрее закончится.
- Уже известно, когда ваш папа приедет в Киев?
- Как только война немного утихнет..., - сказал Ромариньо для издания Украинский футбол.
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