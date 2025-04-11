Первая лига. Полтава - Эпицентр 2:3. Голевая феерия в Полтаве

"Эпицентр" в прошлом туре в напряженной борьбе победил дома ЮКСА и продолжал возглавлять чемпионскую группу. "Полтава" на выезде в волевом стиле переиграла "Агробизнес" и поднялась на второе место. Стоит отметить хорошую игру команды Нагорняка в атаке. Голевая клубная рекордная серия "Эпицентра" до этого тура длилась в Первой лиге 11 игр (22 гола). После дисквалификации в старт гостей вернулся Даниил Кравчук.

Уже на четвертой минуте мог забивать Мисюра, но его удар парировал голкипер. Очень активно начали игру хозяева поля, но подопечные Нагорняка смогли отбиться. Полтавчане играли очень неплохо, но забить никак не удавалось. На 27-й минуте после углового опасно пробивал Одарюк, но его удар парировал Билык. Подопечные Нагорняка не могли играть в привычный для себя футбол и в этом заслуга хозяев поля.

В конце первого тайма довольно неожиданно гости открыли счет. Мяч после удара головой Беженара попал в перекладину и залетел в ворота - 0:1. Не забиваешь ты - забивают тебе.

В начале второго тайма полтавчане наконец забили. После подачи с фланга Марусич головой пробил в угол ворот - 1:1. Во втором тайме "Полтава" продолжила играть первым номером и на 62-й минуте заслуженно вышла вперед. Стрельцов мастерски перебросил Билыка, который несколько вышел из ворот - 2:1. Хозяева могли увеличивать свое преимущество, но вместо этого пропустили на 76-й минуте. Савчук шикарным ударом попал в дальний угол - 2:2.

На 81-й минуте Кравчук ударом в дальний угол вывел гостей уже вперед - 2:3. Показалось, что до этого было нарушение против Галенкова, но арбитр его не зафиксировал. Фантастический матч дарили сегодня зрителям команды. В итоге, волевая победа гостей - 2:3.

Чемпионская группа. Второй тур

"Полтава" - "Эпицентр" 2:3

Голы: Марусич (50), Стрельцов (62) - Беженар (41), Савчук (76), Кравчук (81)

"Полтава" (стартовый состав): Восконян - Бужин, Ходуля, Мисюра, Коцюмака, Даниленко, Шаповалов, Галенков, Одарюк, Щербак, Марусич

"Эпицентр" (стартовый состав): Билык - Григоращук, Мороз, Танчик, Климец, Запорожец, Миронюк, Беженар, Бендера, С. Кристин, Кравчук