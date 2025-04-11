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"Это же красный суп, да?". Сын Ромарио рассказал о своем опыте с украинской кухней
Ромариньо также рассказал о своих гастрономических предпочтениях
Фото: ФК ЮКСА
Новичок ФК "ЮКСА" Ромариньо, который является сыном известном в прошлом нападающего Ромарио, рассказал о своих впечатлениях от украинской кухни.
- Уже привыкли к украинской кухне? Что больше всего нравится?
- На самом деле здесь, в Киеве, можно найти еду на любой вкус, и мне нравится пробовать блюда из разных культур.
- Пробовали уже сало, борщ с пампушками или вареники?
- Мне очень понравился борщ - это же красный суп, да?
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- Не совсем. Борщ - это борщ. А водку вам не предлагали попробовать? Понятно, что да, глоточек.
- Нет, водку мне не предлагали, и я сейчас вообще не употребляю алкоголь.
- И еще о гастрономии. Какие блюда больше всего нравятся? Говорят, бразильцы, жить не могут без мяса, особенно грилированного.
- Я очень люблю мясо, но также обожаю пасту.
- Многие игроки из Южной Америки обожают мате, а вы?
- Да, мне также нравится мате.
- Калебас из Бразилии привезли свой? Или уже в Киеве нашли, заказали и купили?
- Я часто пью мате, который готовит Уильям - наш директор из Гаучо (так, Гаучо, бразильцы называют тех, кто очень любит мясо и мате, - прим.), и у него есть весь необходимый набор, - рассказал Ромариньо.
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