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"Это же красный суп, да?". Сын Ромарио рассказал о своем опыте с украинской кухней

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Ромариньо также рассказал о своих гастрономических предпочтениях

"Это же красный суп, да?". Сын Ромарио рассказал о своем опыте с украинской кухней

Фото: ФК ЮКСА

Новина українською

Новичок ФК "ЮКСА" Ромариньо, который является сыном известном в прошлом нападающего Ромарио, рассказал о своих впечатлениях от украинской кухни.

- Уже привыкли к украинской кухне? Что больше всего нравится?

- На самом деле здесь, в Киеве, можно найти еду на любой вкус, и мне нравится пробовать блюда из разных культур.

- Пробовали уже сало, борщ с пампушками или вареники?

- Мне очень понравился борщ - это же красный суп, да?

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- Не совсем. Борщ - это борщ. А водку вам не предлагали попробовать? Понятно, что да, глоточек.

- Нет, водку мне не предлагали, и я сейчас вообще не употребляю алкоголь.

- И еще о гастрономии. Какие блюда больше всего нравятся? Говорят, бразильцы, жить не могут без мяса, особенно грилированного.

- Я очень люблю мясо, но также обожаю пасту.

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- Многие игроки из Южной Америки обожают мате, а вы?

- Да, мне также нравится мате.

- Калебас из Бразилии привезли свой? Или уже в Киеве нашли, заказали и купили?

- Я часто пью мате, который готовит Уильям - наш директор из Гаучо (так, Гаучо, бразильцы называют тех, кто очень любит мясо и мате, - прим.), и у него есть весь необходимый набор, - рассказал Ромариньо.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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