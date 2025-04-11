"Наша молодежь только проходит период становления". Вице-президент Металлиста рассказал о клубных амбициях

Первый вице-президент "Металлиста" Евгений Красников рассказал о приоритетах клуба.

"Перед командой не стоит задача в обязательном порядке повыситься в классе. Все же наша молодежь будет только проходить период становления. Для "Металлиста" каждый следующий поединок - решающий и мы всегда заточены на победу. Поверьте, никто не будет запрещать подопечным Анищенко завоевать путевку в Премьер-лигу. Посмотрим, что будет на финише.

Главные претенденты на попадание в УПЛ? Прежде всего, "Эпицентр", с его хорошо поставленной игрой, квалифицированным рулевым Сергеем Нагорняком. Также я высоко оцениваю шансы "Металлиста 1925", "Кудровки" и "Буковины", - считает Красников.