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"Наша молодежь только проходит период становления". Вице-президент Металлиста рассказал о клубных амбициях

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"Наша молодежь только проходит период становления". Вице-президент Металлиста рассказал о клубных амбициях

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Первый вице-президент "Металлиста" Евгений Красников рассказал о приоритетах клуба.

"Перед командой не стоит задача в обязательном порядке повыситься в классе. Все же наша молодежь будет только проходить период становления. Для "Металлиста" каждый следующий поединок - решающий и мы всегда заточены на победу. Поверьте, никто не будет запрещать подопечным Анищенко завоевать путевку в Премьер-лигу. Посмотрим, что будет на финише.

Главные претенденты на попадание в УПЛ? Прежде всего, "Эпицентр", с его хорошо поставленной игрой, квалифицированным рулевым Сергеем Нагорняком. Также я высоко оцениваю шансы "Металлиста 1925", "Кудровки" и "Буковины", - считает Красников.

"Металлист" идет четвертым в турнирной таблице чемпионской группы Первой лиги.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Бураков
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