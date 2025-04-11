Красников прокомментировал дерби Металлистов в Первой лиге

Первый вице-президент ФК "Металлист" Евгений Красников поделился впечатлениями от харьковского дерби в группе "Чемпионская" Первой лиги, в котором "Металлист" минимально обыграл "Металлиста 1925" (1:0).

– Это было настоящее дерби, которого всегда так ожидают болельщики. Где-то обидно, что по разным причинам "Металлисту" не могли помочь Максим Багачинский, Даниил Кайдалов, Василий Луцив, Александр Мизюк, Егор Абрамов и главное, что даже не в оптимальном составе подопечные Андрея Анищенко сумели добыть три очка.

– Счет 1:0 по игре?

– Отвечу так: мы ни в чем не уступали "Металлисту 1925", в рядах которого было немало игроков с опытом выступлений в элите. В таких случаях судьбу поединка часто решает один точный удар. В Ужгороде его записал в свой актив легионер "Металлиста" Гомес Феррейра.