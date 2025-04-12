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В Полтаве считают, что команда уступила Эпицентру из-за судейской ошибки
Встреча между конкурентами за чемпионство не прошла без скандала
Фото - СК Полтава
При счете 2:2, по информации клуба, "произошел эпизод, который перечеркнул всю игру". Глеб Савчук сыграл вне правил против Дениса Галенкова. Боковой арбитр подсказал главному, что был фол, но Максим Фирсов проигнорировал эту информацию и дал развернуться результативной атаке "Эпицентра".
Савчук отдал передачу на Кравчука, а Даниил попал в цель. На 81-й минуте коллектив из Каменца-Подольского сделал счет 3:2, который стал итоговым. Добавим, что подопечные Нагорняка уступали в течение второго тайма.
Проект одноименной сети гипермаркетов закрепился на первой позиции (35 баллов), а СК "Полтава" отстает от лидера уже на 7 очков.
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