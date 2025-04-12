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Автор голевой передачи в харьковском дерби поделился эмоциями от игры

Первая лига

Вспомнил, как все было

Автор голевой передачи в харьковском дерби поделился эмоциями от игры

scdnipro1.com.ua

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В воскресенье, 6 апреля, состоялось харьковское дерби: "Металлист" победил "Металлист 1925" со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Габриэл Гомес, голевую передачу ему отдал защитник Кирилл Дигтяр.

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Защитник поделился эмоциями от победы в харьковском дерби:

"Эмоции остались только положительные, хотя и немного погасли, потому что впереди важная игра с ФК "Кудровка", к которой мы уже готовимся. А перед матчем с "Металлистом 1925" все в команде понимали значение дерби, что это противостояние двух харьковских команд. Мы серьезно настраивались на этот.

Перед игрой наш капитан Владислав Рыбак произнес очень мотивационную речь, вспомнив и наших военных. Накануне дерби воины прислали нам видео, где сказали, что они наблюдают за "Металлистом", продолжают болеть за нашу команду. Да и на самой игре в Ужгороде также присутствовали наши герои, они поддерживали нас, это придавало сил."

Матч "Кудровка" – "Металлист" пройдет сегодня в 14:00. Следить за ходом матча можно в матч-центре UA-Футбол.

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Источник:
УФ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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