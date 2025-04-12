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Первая лига. Металлург - Нива 1:1. Победная серия коллектива из Тернополя прерывается
Единственная игра тура в субботу
Фото: ФК Нива Тернопіль
В Запорожье на "Славутич Арене" местный "Металлург" в матче третьего тура принимал "Ниву". Запорожцы в 2025 году еще не выигрывали - поражение и ничья. А вот коллектив из Тернополя сейчас никто не может остановить. "Нива" сначала в напряженном матче переиграла "Кремень“, а неделю назад уничтожила "Диназ“ - 5:0. Это была пятая подряд победа команды Юрия Вирта.
В первой половине встречи голов не было, но произошло очень неприятное событие для гостей. На последней минуте первого тайма прямой ногой в голову Костюченко ударил Давыдов. Это было не намеренно, но справедливое удаление. В начале второй половины встречи хозяева поля реализовали численное большинство. После передачи Варяника из пределов штрафной в верхний угол попал Иродовский - 1:0. Безусловно, этот гол станет украшением тура. Однако, даже в меньшинстве гости смогли отыграться. После розыгрыша углового расстрелял ворота Посевкин - 1:1. В компенсированное время прозвучал сигнал воздушной тревоги, поэтому игра была остановлена. После возобновления интересных событий на поле уже не происходило. Игра так и завершилась вничью.
Группа "Выбывание". Третий тур
"Металлург" - "Нива" 1:1
Голы: Иродовский (58) - Посевкин (77)
Удаление: Давидов (45)
"Металлург" (стартовый состав): Осадчук - Полевой, Клименко, Юречко, Козлов, Костюченко, Близниченко, Алибеков, Близнюк, Варяник, Нехтий
"Нива" (стартовый состав): Ольховой - Демиденко, Слотюк, Михальчук, Мудрый, В. Михайлив, Давыдов, Бей, Галадей, Мысык, Напуда
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