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Какие задачи ставит себе Металлист на вторую часть сезона в первой лиге
Также назвал, по его мнению, лучший клуб в этом сезоне Первой лиги
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Защитник "Металлиста" Кирилл Дигтярь поделился тем, какая задача стоит перед "Металлистом" на вторую часть сезона в Первой лиге.
Перед нами стоит задача побеждать в каждом матче. Нет такого, что мы хотим сыграть весеннюю часть чемпионата просто, чтобы сыграть. Есть установка, что нам нужны победы в каждой игре.
Наше руководство сказало нам, что если мы таким молодым составом сумели пробиться в чемпионскую группу Первой лиги, то почему бы не попробовать пробиться в Премьер-лигу. Конечно, мы хотим пробиться в элиту, будем делать все зависящее от себя для этой цели.
В Первой лиге был длинный зимний перерыв. До игры с "Металлистом 1925" ваш последний официальный поединок датирован 23 ноября, когда "Металлист" играл с "Прикарпатьем" (2:1). Насколько тяжело дался этот перерыв и насколько ваша команда сумела подготовиться ко второй части сезона?
Да, очень длинная пауза была, но таков регламент, что поделаешь. Долгое время мы были без официальных игр, однако очень хорошо провели тренировочные сборы. Могу сказать, что наша команда готова на 100%. У нас было немало спаррингов во время сборов, но их нельзя сравнивать с официальными матчами. Там совсем другие скорости, интенсивность и мотивация. В команде очень ждали весеннюю часть сезона.
Какую команду Первой лиги мог бы отметить как наиболее мощную в этом сезоне?
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"Эпицентр". Недаром они сейчас занимают первую строчку чемпионата. В течение сезона мы дважды пересекались с ними и дважды сыграли вничью (0:0, 1:1). "Эпицентр" в первую очередь играет в футбол, а не как некоторые команды, которые любят действовать в стиле: выбили мяч, поджали, продолжаем бороться.
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