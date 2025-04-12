Первая лига. Кудровка - Металлист 1:1. Ничья в пользу конкурентов

В Буче встречались соседи по турнирной таблице, которые имеют одинаковое количество зачетных очков. Команды к очному противостоянию подходили в разном настроении. "Кудровка" неделю назад на выезде уступила "Буковине“, а "Металлист“ сенсационно в дерби победил "Металлист 1925“. Оба соперника столкнулись с существенными кадровыми проблемами.

На первой минуте могли открывать счет гости, но Исаенко с выгодной позиции не попал в створ ворот. Активно начали игру харьковчане, но довести свои атаки до логического завершения не могли. Футболисты "Кудровки" тоже при первой возможности пытались доставить мяч в заключительную треть. На 15-й минуте стандарт помог хозяевам открыть счет. После подачи со штрафного головой в верхний угол пробил Думанюк - 1:0. Интереснее играли подопечные Анищенко, но первыми пропустили. В конце тайма "Металлисту" удалось сравнять счет. После прострела Приходько в одно касание попал Исаенко - 1:1. Ничья - закономерный результат первого тайма.

В начале второго тайма снова опасно пробивал Исаенко, но на этот раз он попал в штангу. Было приятно, что обе команды в дебюте тайма пытались забить и не играли на удержание счета. Хотелось видеть больше моментов, но игра держала в напряжении. Во второй половине тайма темп противостояния замедлился и никто уже не хотел рисковать. "Кудровка" играла первым номером, но слишком примитивно. В итоге, матч так и завершился вничью.

Группа "Чемпионская". Второй тур

"Кудровка" - "Металлист" 1:1

Голы: Думанюк (15) - Исаенко (44)

Удаление: Федорив (90+4)

"Кудровка" (стартовый состав): Лепка - Рогозинский, Шершень, Сердюк, Мачелюк, Думанюк, Вечурко, Козак, Евтушенко, Легостаев, Тепляков

"Металлист" (стартовый состав): Рыбак - Дигтярь, Гомес, Федорив, Порох, П. Луцив, Пидручный, Тепляков, Вернаттус, Цвиренко, Исаенко