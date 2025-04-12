Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Первая лига. Кудровка - Металлист 1:1. Ничья в пользу конкурентов
Игра амбициозных соперников
Фото: ФК Металіст
В Буче встречались соседи по турнирной таблице, которые имеют одинаковое количество зачетных очков. Команды к очному противостоянию подходили в разном настроении. "Кудровка" неделю назад на выезде уступила "Буковине“, а "Металлист“ сенсационно в дерби победил "Металлист 1925“. Оба соперника столкнулись с существенными кадровыми проблемами.
На первой минуте могли открывать счет гости, но Исаенко с выгодной позиции не попал в створ ворот. Активно начали игру харьковчане, но довести свои атаки до логического завершения не могли. Футболисты "Кудровки" тоже при первой возможности пытались доставить мяч в заключительную треть. На 15-й минуте стандарт помог хозяевам открыть счет. После подачи со штрафного головой в верхний угол пробил Думанюк - 1:0. Интереснее играли подопечные Анищенко, но первыми пропустили. В конце тайма "Металлисту" удалось сравнять счет. После прострела Приходько в одно касание попал Исаенко - 1:1. Ничья - закономерный результат первого тайма.
В начале второго тайма снова опасно пробивал Исаенко, но на этот раз он попал в штангу. Было приятно, что обе команды в дебюте тайма пытались забить и не играли на удержание счета. Хотелось видеть больше моментов, но игра держала в напряжении. Во второй половине тайма темп противостояния замедлился и никто уже не хотел рисковать. "Кудровка" играла первым номером, но слишком примитивно. В итоге, матч так и завершился вничью.
Группа "Чемпионская". Второй тур
"Кудровка" - "Металлист" 1:1
Голы: Думанюк (15) - Исаенко (44)
Удаление: Федорив (90+4)
"Кудровка" (стартовый состав): Лепка - Рогозинский, Шершень, Сердюк, Мачелюк, Думанюк, Вечурко, Козак, Евтушенко, Легостаев, Тепляков
"Металлист" (стартовый состав): Рыбак - Дигтярь, Гомес, Федорив, Порох, П. Луцив, Пидручный, Тепляков, Вернаттус, Цвиренко, Исаенко
Популярное сейчас
- Кривбасс – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 24-го тура УПЛ
- "Это нарушение дисциплины. Впрочем, я очень рад этому": Григорчук – о концовке встречи с Шахтером
- В Полтаве считают, что команда уступила Эпицентру из-за судейской ошибки
- Ван Леувен оценил уровень Металлиста
- Допинг-допингом, а лайки по расписанию. Мудрик увлекся горячей американкой. ФОТО
- Дарья Билодид – на обложке модного журнала FOSTYLEN