Первая лига. Кремень - Минай 1:0. Подопечные Климовского прерывают длительную серию без побед

"Кремень" в весенней части чемпионата очков еще не набирал. В прошлом туре подопечные Игоря Климовского в гостях уступили "Прикарпатью" и продолжают находиться на дне турнирной таблицы. А вот "Минай" пока что радует собственных болельщиков. Победа и ничья - очень неплохой старт второй части сезона для команды Калиниченко.

Уже на шестой минуте после сольного рейда мог открывать счет Покась, но он из выгодной позиции пробил выше ворот. Гости играли первым номером, но подопечные Климовского неплохо выбегали в контратаки. Шикарную возможность вывести закарпатцев вперед упустил Гуничев, который из пределов штрафной попал в стойку. Было много сумбура, а хотелось видеть более осмысленные действия. Был очень спорный эпизод, когда мяч попал в руку игроку "Миная", но пенальти не назначили. На 36-й минуте стандарт помог хозяевам открыть счет. После подачи со штрафного головой в дальний угол пробил Жданович - 1:0. Больше голов до перерыва не было.

После перерыва футболисты "Кремня" по счету играли уверенно и об атаках не забывали. А вот атакам закарпатцев не хватало завершения. После еще одного стандарта мог забивать Сидоренко, но в створ ворот не попал. В итоге, долгожданная победа "Кремня". Подопечные Климовского побеждают впервые за 12-ть матчей.

Группа "Выбывание". Третий тур

"Кремень" - "Минай" 1:0

Голы: Жданович (36)

"Кремень" (стартовый состав): Матус -Тилоха, Сидоренко, Бондарь, Боровский, Жданович, Покась, Савицкий, Молько, Прокопчук, Ковальский

"Минай" (стартовый состав): Росул - Максимец, Чуев, Гаврилюк, Малаки, Прихна, Дорошенко, Раско, Воробчак, Рязанцев, Гуничев