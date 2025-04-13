Первая лига. Феникс-Мариуполь - Подолье 0:2. Хмельницкий коллектив поднимается из зоны вылета

"Феникс-Мариуполь" прошлый тур второго этапа чемпионата согласно календаря пропускал, а в первом туре в гостях сыграл вничью с "Прикарпатьем“. В команде Максима Фещука дебютировало 13 игроков. "Подолье" в двух предыдущих матчах набрало четыре очка, но все еще находилось на предпоследнем месте.

Хозяева активно начали игру, но подопечные Ковальца все же смогли перехватить инициативу после середины тайма. Обе команды пытались при первой возможности доставлять мяч в заключительную треть поля, но конструктива в заключительной трети не хватало. К желанию футболистов не должно быть претензий, а вот к принятию решений - были. На 37-й минуте гости открыли счет. После подачи Балана в одно касание в угол пробил Антон Савин - 0:1. Для него это второй гол в весенней части сезона.

После перерыва стоило сравнивать счет подопечным Фещука, но у них ничего не получалось в атаке. Подопечные Ковальца играли качественно в защите и не давали сопернику свободных зон. На 71-й минуте со штрафного в верхний угол пробивал Богданов, но голкипер сыграл внимательно.

В компенсированное время точку в матче поставил Азизов - 0:2. Таким образом, "Подолье" поднимается из зоны вылета.

Группа "Выбывание". Третий тур

"Феникс-Мариуполь" - "Подолье" 0:2

Голы: Савин (37), Азизов (90+3)

"Феникс-Мариуполь" (стартовый состав): Жупанский - Махнев, Червак, Матусевич, Дворовенко, Вовкун, Богданов, Петько, Непейпиев, Буряк, Сидоренко

"Подолье" (стартовый состав): Задерейко - Балан, Веремеенко, Чушенко, Корешков, Панчишин, Кухарук, Лис, Савин, Гемега, Шаврин