Первая лига. ЮКСА - Агробизнес 0:0. Даже сын Ромарио не помог

ЮКСА в прошлом туре в бешеной перестрелке уступила "Эпицентру". В этой игре были задействованы семь новичков команды Дмитрия Чирикала, в том числе пятеро с опытом выступлений в УПЛ и два бразильца. "Агробизнес" хорошо начал встречу против "Полтавы“, но в итоге уступил. "Агробизнес" до этого тура проиграл три матча подряд, а ЮКСА - два.

Если вы не видели первый тайм на НТК "Банникова", то вы ничего не пропустили. Борьба, борьба и еще раз борьба. Гости организованно оборонялись, а вот от ЮКСА ожидали намного больше. Можно вспомнить разве что удар бразильца Монтейру со штрафного и на этом все. Подопечные Чирикала откровенно разочаровали. На 60-й минуте наконец дождались первого опасного момента и создали его гости. После подачи Семки должен был забивать Касимов, но блестяще сыграл Федотов. Через несколько минут снова пришлось вступать в игру голкиперу ЮКСА, когда он парировал удар Кузьмина. У хозяев и после перерыва ничего не получалось в атаке.

К сожалению, из-за травмы голкипер ЮКСА Федотов не смог доиграть матч. На 76-й минуте за фол против Войтиховского вторую желтую получил Юзефович. Ко всем проблемам с центральными защитниками еще и удаление Юзефовича. На 78-й минуте произошло историческое событие, ведь дебютировал за ЮКСА сын Ромарио - Ромариньо. Мог вырывать три очка для гостей Семка, но Чеботарев этому помешал. В итоге, игра так и завершилась вничью.

Группа "Чемпионская". Второй тур

ЮКСА - "Агробизнес" 0:0

Удаление: Юзефович (76)

ЮКСА (стартовый состав): Федотов - Селин, Юзефович, Дедяев, Кононов, Ситников, Монтейру, Матеус, Дебелко, Евдокимов, Венди

"Агробизнес" (стартовый состав): Пидкивка - Гаврушко, Зинь, Сидоренко, Слива, Касимов, Толочко, Козак, Кузьмин, Семка, Войтиховский