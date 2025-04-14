Металлист 1925 - Буковина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Металлист 1925" примет "Буковину" во 2-м туре чемпионской группы Первой лиги.

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ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".

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Харьковчане неудачно начали весеннюю часть чемпионата, уступив "Металлисту" (0:1) в харьковском дерби. "Желто-черные" в первом туре обыграли "Кудровку" (1:0). Кроме того, черновицкий клуб вышел в полуфинал Кубка Украины, где уже скоро встретится с киевским "Динамо".

Поединок между командами начнется в 15:00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.

Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Также будет доступна текстовая онлайн-трансляция на UA-Футбол.

Первая лига. Чемпионская группа. 2-й тур

14.04.2025

Киевская область, "Левый Берег"

"Металлист 1925" 15:00 "Буковина"

Видеотрансляция - DiviSport