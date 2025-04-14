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Металлист 1925 - Буковина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига

Металлист 1925 - Буковина: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 14.04.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Металлист 1925 - Буковина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Металіст 1925

Новина українською

"Металлист 1925" примет "Буковину" во 2-м туре чемпионской группы Первой лиги.

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Харьковчане неудачно начали весеннюю часть чемпионата, уступив "Металлисту" (0:1) в харьковском дерби. "Желто-черные" в первом туре обыграли "Кудровку" (1:0). Кроме того, черновицкий клуб вышел в полуфинал Кубка Украины, где уже скоро встретится с киевским "Динамо".

Поединок между командами начнется в 15:00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Также будет доступна текстовая онлайн-трансляция на UA-Футбол.

Первая лига. Чемпионская группа. 2-й тур
14.04.2025
Киевская область, "Левый Берег"
"Металлист 1925" 15:00 "Буковина"
Видеотрансляция - DiviSport

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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