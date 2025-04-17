Первая лига. Диназ возвращается после паузы

В пятницу сыграют стартовый матч четвертого тура группы "Выбывание". Вашему вниманию анонс противостояния в Ивано-Франковске.

Группа "Выбывание". Четвертый тур

"Прикарпатье" - "Диназ"

18.04.2025. 12:30. "Рух". Ивано-Франковск

"Прикарпатье" в прошлом туре сыграло первую гостевую игру в 2025 году. Подопечные Рыпана сыграли вничью с "Викторией" - 1:1. Пока коллектив из Ивано-Франковска в 2025 году не проигрывает - две ничьи и победа. Игра в Черкассах началась неудачно для шестой команды группы, но "Прикарпатье" смогло отыграться, а после перерыва моментами даже доминировали.

"Диназ" прошлый тур пропускал. Эта пауза необходима была команде Александра Головко после сокрушительного поражения от "Нивы" - 0:5. После результатов прошлой недели "Диназ" опустился в зону прямого вылета - предпоследнее место. Смогут ли гости реабилитироваться за досадную неудачу в Тернополе? Очень непростой выезд ожидает вышгородцев, но это команда с характером.