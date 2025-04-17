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Первая лига. Шанс на дебютные победы для ЮКСА и Кудровки

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Первая лига. Шанс на дебютные победы для ЮКСА и Кудровки

Фото: ФК ЮКСА

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Болельщиков Первой лиги в пятницу ожидают интригующие противостояния в Волочиске и Ужгороде. Предлагаем вашему вниманию анонс двух стартовых матчей третьего тура чемпионской группы.

Группа "Чемпионская". Третий тур

"Металлист" - ЮКСА

18.04.2025. 12:00. "Авангард". Ужгород

За два тура харьковский клуб набрал четыре очка и это хороший результат для команды, если учитывать уровень соперников. Неделю назад подопечные Анищенко на выезде сыграли вничью с "Кудровкой". Харьковчане создали ряд моментов, но к реализации были вопросы. Тем не менее, ничья - хороший результат. Вратарь Владислав Рыбак первую часть текущего чемпионата отыграл без замен и весной продолжает эту серию. "Металлист" продолжает бороться за плей-офф. В этом туре хозяевам не сможет помочь опытный защитник Федорив, который на последних секундах прошлого матча получил вторую желтую.

ЮКСА разочаровывает собственных болельщиков на старте весенней части сезона. Если после поражения в Каменце-Подольском "крестоносцев" не стоило критиковать, то игру прошлого тура они откровенно провалили. Подопечные Чирикала должны были побеждать дома "Агробизнес", но в атаке вообще не впечатлили. Даже дебют сына Ромарио не помог. Доигрывал матч коллектив из Тарасовки в меньшинстве после удаления Юзефовича. Таким образом, у команды очень большие кадровые проблемы в центре защиты. Если ЮКСА не победит, то можно забыть уже о борьбе за повышение в классе.

"Агробизнес" - "Кудровка"

18.04.2025. 14:30. "Юность". Волочиск

Встреча претендентов на повышение в классе. "Агробизнес" в прошлом туре сыграл достаточно качественно против ЮКСА и мог даже выигрывать, однако свои моменты не реализовали. Основной акцент тренерский штаб сделал на игре в защите и подопечные Чижевского с этим справились. Футболисты "Агробизнеса" не дали ничего создать своим соперникам. Таким образом, "Агробизнес" впервые за четыре матча в Первой лиге не проиграл.

"Кудровка" тоже после возобновления чемпионата набрала один зачетный пункт за два тура. Неделю назад подопечные Баранова не смогли переиграть "Металлист", хоть и открыли счет. В позиционном футболе чувствовались существенные проблемы у "Кудровки", но стоит учитывать кадровые проблемы команды. С турнирной точки зрения это очень важный матч для гостей. Если они хотят оставаться в борьбе за УПЛ, то должны побеждать.

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Агробизнес (Волочиск) Металлист (Харьков) ЮКСА (Тарасовка) ФК Кудровка
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