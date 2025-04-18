Игра за шесть очков в Хмельницком. Что смотреть в субботу в группе Выбывание

В субботу сыграют сразу три матча четвертого тура группы "Выбывание". Предлагаем вашему вниманию анонс противостояний, которые должны подарить ряд эмоций болельщикам.

Группа "Выбывание". Четвертый тур

"Подолье" - "Кремень"

19.04.2025. 12:30. "Подолье". Хмельницкий

Встреча команд из нижней части турнирной таблицы, которые подходят к очному противостоянии в хорошем настроении. "Подолье" неделю назад во Львове переиграло "Феникс-Мариуполь" - 2:0. Подопечные Ковальца сыграли организованно и своими моментами воспользовались. В атаке "Подолье" создали немного, но удалось минимизировать ошибки у собственных ворот. Уже не впервые в весенней части сезона хмельницкий коллектив забивает после стандартов. Это должно радовать тренерский штаб. Три очка позволили "Подолью" подняться из зоны вылета, но вся борьба еще впереди.

В прошлом туре произошло историческое событие, ведь "Кремень" впервые за 12-ть матчей в Первой лиге победил. Подопечные Климовского благодаря голу Дыхтярука после стандарта переиграли "Минай". Коллектив из Кременчуга весной играет неплохо и эта долгожданная победа является заслуженной. Однако, "Кремень" все еще остается на последнем месте, поэтому каждый зачетный пункт на вес золота.

"Минай" - "Виктория"

19.04.2025. 13:30. "Минай Арена". Минай

Интригующее противостояние ожидает болельщиков на Закарпатье. "Минай" неделю назад впервые под руководством Калиниченко проиграл. Поражение от "Кремня" было неожиданным, но это была явно не лучшая игра закарпатцев. Пока "Минай" занимает третье место, но соперники уже дышат в спину. "Виктория" неудачно для себя начала весеннюю часть сезона. Подопечные Бессмертного проиграли в четвертьфинале Кубка, а в чемпионате дважды сыграли вничью. В прошлом туре лидер группы очень хорошо начал матч против "Прикарпатья", но постепенно отдали инициативу и потеряли преимущество. Слишком мало моментов создают сумчане и это должно волновать тренерский штаб. Если "Виктория" продолжит свою серию без побед, то этим воспользуется Нива". Легко в этом выездном матче сумчанам точно не будет, ведь "Минай" - это команда с характером.

"Нива" - "Феникс-Мариуполь"

19.04.2025. 15:30. "Тернопольский городской стадион им. Р.Шухевича". Тернополь

Коллектив из Тернополя в прошлом туре прервал свою победную серию. "Нива" в Запорожье сыграла вничью с "Металлургом" - 1:1. Однако, критиковать подопечных Вирта за эту игру не стоит, ведь они весь второй тайм играли в меньшинстве и смогли отыграться. Во второй половине встречи даже в меньшинстве превосходили соперника и могли вырывать победу, но подвела реализация. С такой игрой у "Нивы" есть все шансы уже в ближайшие туры возглавить группу. Из-за дисквалификации не сможет помочь хозяевам Давыдов.

"Феникс-Мариуполь" за два тура набрал один зачетный пункт. Кадровый потенциал у команды приличный, но игры нет. Казалось, что пропуск тура должен был пойти на пользу подопечным Фещука, но против "Подолья" они сыграли ужасно. В атаке вообще ничего не получается у этого коллектива и большие вопросы есть к тренерскому штабу. Ноль забитых мячей - яркое подтверждение этих проблем.