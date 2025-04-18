  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Игра за шесть очков в Хмельницком. Что смотреть в субботу в группе Выбывание
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Игра за шесть очков в Хмельницком. Что смотреть в субботу в группе Выбывание

Первая лига

Стратегически важный матч

Игра за шесть очков в Хмельницком. Что смотреть в субботу в группе Выбывание

Фото: ФК Поділля

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В субботу сыграют сразу три матча четвертого тура группы "Выбывание". Предлагаем вашему вниманию анонс противостояний, которые должны подарить ряд эмоций болельщикам.

Группа "Выбывание". Четвертый тур

"Подолье" - "Кремень"

19.04.2025. 12:30. "Подолье". Хмельницкий

Встреча команд из нижней части турнирной таблицы, которые подходят к очному противостоянии в хорошем настроении. "Подолье" неделю назад во Львове переиграло "Феникс-Мариуполь" - 2:0. Подопечные Ковальца сыграли организованно и своими моментами воспользовались. В атаке "Подолье" создали немного, но удалось минимизировать ошибки у собственных ворот. Уже не впервые в весенней части сезона хмельницкий коллектив забивает после стандартов. Это должно радовать тренерский штаб. Три очка позволили "Подолью" подняться из зоны вылета, но вся борьба еще впереди.

В прошлом туре произошло историческое событие, ведь "Кремень" впервые за 12-ть матчей в Первой лиге победил. Подопечные Климовского благодаря голу Дыхтярука после стандарта переиграли "Минай". Коллектив из Кременчуга весной играет неплохо и эта долгожданная победа является заслуженной. Однако, "Кремень" все еще остается на последнем месте, поэтому каждый зачетный пункт на вес золота.

"Минай" - "Виктория"

19.04.2025. 13:30. "Минай Арена". Минай

Интригующее противостояние ожидает болельщиков на Закарпатье. "Минай" неделю назад впервые под руководством Калиниченко проиграл. Поражение от "Кремня" было неожиданным, но это была явно не лучшая игра закарпатцев. Пока "Минай" занимает третье место, но соперники уже дышат в спину. "Виктория" неудачно для себя начала весеннюю часть сезона. Подопечные Бессмертного проиграли в четвертьфинале Кубка, а в чемпионате дважды сыграли вничью. В прошлом туре лидер группы очень хорошо начал матч против "Прикарпатья", но постепенно отдали инициативу и потеряли преимущество. Слишком мало моментов создают сумчане и это должно волновать тренерский штаб. Если "Виктория" продолжит свою серию без побед, то этим воспользуется Нива". Легко в этом выездном матче сумчанам точно не будет, ведь "Минай" - это команда с характером.

"Нива" - "Феникс-Мариуполь"

19.04.2025. 15:30. "Тернопольский городской стадион им. Р.Шухевича". Тернополь

Коллектив из Тернополя в прошлом туре прервал свою победную серию. "Нива" в Запорожье сыграла вничью с "Металлургом" - 1:1. Однако, критиковать подопечных Вирта за эту игру не стоит, ведь они весь второй тайм играли в меньшинстве и смогли отыграться. Во второй половине встречи даже в меньшинстве превосходили соперника и могли вырывать победу, но подвела реализация. С такой игрой у "Нивы" есть все шансы уже в ближайшие туры возглавить группу. Из-за дисквалификации не сможет помочь хозяевам Давыдов.

"Феникс-Мариуполь" за два тура набрал один зачетный пункт. Кадровый потенциал у команды приличный, но игры нет. Казалось, что пропуск тура должен был пойти на пользу подопечным Фещука, но против "Подолья" они сыграли ужасно. В атаке вообще ничего не получается у этого коллектива и большие вопросы есть к тренерскому штабу. Ноль забитых мячей - яркое подтверждение этих проблем.

По теме
yellow-arrow
Первая лига. Агробизнес - Кудровка 0:2. Подопечные Баранова поднимаются на второе место
yellow-arrow
Первая лига. Прикарпатье - Диназ 4:2. Голевая феерия в Ивано-Франковске
yellow-arrow
Первая лига. Металлист - ЮКСА 0:2. Крестоносцы остаются в борьбе за повышение в классе
Первая лига Кремень (Кременчуг) Подолье (Хмельницкий) Нива (Винница) Виктория (Сумы) ФК Минай ФСК Мариуполь
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости