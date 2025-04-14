Первая лига. Металлист 1925 - Буковина 2:1. Все решил гол с пенальти

На "Арене Левый Берег" в последнем матче второго тура чемпионской группы "Металлист 1925" принимал "Буковину". Это было противостояние двух амбициозных клубов, которые ставят перед собой задачу уже в этом сезоне повыситься в классе.

"Металлист 1925" в прошлом туре сенсационно уступил "Металлисту" в дерби. Подопечные Патрика ван Леувена за 90 минут вообще ничего не смогли создать в атаке. Без преувеличения можно сказать, что это был провал тренерского штаба. С таким кадровым потенциалом команда не может так играть. "Буковина" благодаря голу капитана Кольцова вырвала победу в домашнем матче с "Кудривкой". С турнирной точки зрения это был очень важный матч для обеих команд. "Буковина" хоть и занимала последнее место, но еще оставалась в борьбе за плей-офф. За "Металлист 1925" не смог сыграть из-за дисквалификации один из лучших бомбардиров Первой лиги Ари Моура, а у гостей игру пропускал Роман Бодня.

Гости активно начали игру и уже могли в дебюте открывать счет, но Кольцов из-за пределов штрафной не попал в створ ворот. Харьковчане ответили своим моментом, когда удар Чурко без проблем забрал в руки Каневцев. Было заметно, что обе команды вышли прежде всего играть в футбол, а не отбиваться. На 19-й минуте хозяева открыли счет. После сольного прохода Рашицы и его прострела мяч от бедра Бусько залетел в ворота - 1:0. Стоит отметить активность албанского новичка. По счету хозяева играли уверенно, а вот у гостей ничего не получалось. В концовке тайма мог увеличивать преимущество "Металлиста 1925" Гаджиев, но из пределов штрафной пробил выше ворот. Солидный первый тайм в исполнении харьковчан, хоть и не идеальный.

Сразу после перерыва продолжили играть первым номером хозяева, но хотелось видеть больше моментов. Подопечные Чурилова старались при первой возможности доставлять мяч в заключительную треть, но проблем для Варакуты они не могли создать. Под середину тайма контролировали мяч гости, но они играли слишком примитивно.

А вот забить "Буковина" смогла после стандарта. Морговский с углового подал на ближнюю стойку, а Безуглый прицельно пробил в дальний угол - 1:1. Харьковчане апеллировали относительно игры рукой, но арбитр гол засчитал. Через несколько минут после контакта с Шинкаренко в штрафной упал Рашица и арбитр назначил одиннадцатиметровый. Очень противоречивый эпизод... Пенальти реализовал Владлен Юрченко - 2:1.

В итоге, дебютная в 2025 году победа "Металлиста 1925", которая позволила команде подняться на четвертое место. "Буковина" осталась последней.

Первая лига. Группа "Чемпионская". Второй тур

"Металлист 1925" - "Буковина" 2:1

Голы: Бусько (19, автогол), Юрченко (76, пен) - Безуглый (71)

"Металлист 1925" (стартовый состав): Варакута - Капинус, Салюк, Имереков, Кравец, Мафвента, Гаджиев, Чурко, Юрченко, Рашица, Мба

"Буковина" (стартовый состав): Каневцев - Безуглый, Солдат, Кожушко, Гончарук, Андрейчук, Бусько, Кольцов, Тищенко, Морговский, Глущук