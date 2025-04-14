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А пенальти довольно сомнительный. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Буковина 2:1

Первая лига

Вайб Первой лиги

А пенальти довольно сомнительный. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Буковина 2:1

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Алина Ерофеева Автор UA-Футбол
Новина українською

В Первой лиге тоже есть футбол. И довольно неплохой. Например, сегодня, 14-го апреля, встречались команды с амбициями выхода в УПЛ – "Металлист 1925" и "Буковина".

Гору взяли харьковчане, но не обошлось без сомнительного пенальти в пользу МХ1925. Как это было – видела и фиксировала фотокорреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева.

Фотогалерея

А пенальти довольно сомнительный. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Буковина 2:1 - фото 1А пенальти довольно сомнительный. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Буковина 2:1 - фото 2А пенальти довольно сомнительный. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Буковина 2:1 - фото 3А пенальти довольно сомнительный. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Буковина 2:1 - фото 4А пенальти довольно сомнительный. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Буковина 2:1 - фото 5А пенальти довольно сомнительный. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Буковина 2:1 - фото 6А пенальти довольно сомнительный. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Буковина 2:1 - фото 7А пенальти довольно сомнительный. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Буковина 2:1 - фото 8А пенальти довольно сомнительный. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Буковина 2:1 - фото 9А пенальти довольно сомнительный. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Буковина 2:1 - фото 10А пенальти довольно сомнительный. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Буковина 2:1 - фото 1А пенальти довольно сомнительный. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Буковина 2:1 - фото 2А пенальти довольно сомнительный. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Буковина 2:1 - фото 3А пенальти довольно сомнительный. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Буковина 2:1 - фото 4А пенальти довольно сомнительный. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Буковина 2:1 - фото 5А пенальти довольно сомнительный. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Буковина 2:1 - фото 6А пенальти довольно сомнительный. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Буковина 2:1 - фото 7А пенальти довольно сомнительный. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Буковина 2:1 - фото 8А пенальти довольно сомнительный. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Буковина 2:1 - фото 9А пенальти довольно сомнительный. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Буковина 2:1 - фото 10А пенальти довольно сомнительный. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Буковина 2:1 - фото 1А пенальти довольно сомнительный. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Буковина 2:1 - фото 2А пенальти довольно сомнительный. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Буковина 2:1 - фото 3А пенальти довольно сомнительный. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Буковина 2:1 - фото 4А пенальти довольно сомнительный. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Буковина 2:1 - фото 5А пенальти довольно сомнительный. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Буковина 2:1 - фото 6А пенальти довольно сомнительный. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Буковина 2:1 - фото 7А пенальти довольно сомнительный. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Буковина 2:1 - фото 8А пенальти довольно сомнительный. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Буковина 2:1 - фото 9А пенальти довольно сомнительный. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Буковина 2:1 - фото 10А пенальти довольно сомнительный. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Буковина 2:1 - фото 1А пенальти довольно сомнительный. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Буковина 2:1 - фото 2А пенальти довольно сомнительный. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Буковина 2:1 - фото 3А пенальти довольно сомнительный. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Буковина 2:1 - фото 4А пенальти довольно сомнительный. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Буковина 2:1 - фото 5А пенальти довольно сомнительный. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Буковина 2:1 - фото 6А пенальти довольно сомнительный. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Буковина 2:1 - фото 7А пенальти довольно сомнительный. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Буковина 2:1 - фото 8А пенальти довольно сомнительный. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Буковина 2:1 - фото 9А пенальти довольно сомнительный. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Буковина 2:1 - фото 10А пенальти довольно сомнительный. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Буковина 2:1 - фото 1А пенальти довольно сомнительный. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Буковина 2:1 - фото 9А пенальти довольно сомнительный. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Буковина 2:1 - фото 2А пенальти довольно сомнительный. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Буковина 2:1 - фото 6А пенальти довольно сомнительный. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Буковина 2:1 - фото 3А пенальти довольно сомнительный. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Буковина 2:1 - фото 4А пенальти довольно сомнительный. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Буковина 2:1 - фото 5А пенальти довольно сомнительный. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Буковина 2:1 - фото 7А пенальти довольно сомнительный. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Буковина 2:1 - фото 8А пенальти довольно сомнительный. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Буковина 2:1 - фото 10А пенальти довольно сомнительный. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Буковина 2:1 - фото 1
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