Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
А пенальти довольно сомнительный. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Буковина 2:1
Вайб Первой лиги
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
В Первой лиге тоже есть футбол. И довольно неплохой. Например, сегодня, 14-го апреля, встречались команды с амбициями выхода в УПЛ – "Металлист 1925" и "Буковина".
Гору взяли харьковчане, но не обошлось без сомнительного пенальти в пользу МХ1925. Как это было – видела и фиксировала фотокорреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева.
Фотогалерея
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Карпаты обходят Кривбасс. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Вратарь Ингульца установил абсолютный рекорд в УПЛ по количеству отраженных пенальти
- Ингулец – Карпаты. АУДИО онлайн трансляция матча 24-го тура УПЛ
- Первая лига. Продолжит ли Нива свою победную серию?
- Волшебная еда: что помогает Роналду сохранять невероятную форму в 40 лет
- Ольга Харлан – официальное лицо бренда автомобилей Range Rover. Фото
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000