А пенальти довольно сомнительный. ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Буковина 2:1

В Первой лиге тоже есть футбол. И довольно неплохой. Например, сегодня, 14-го апреля, встречались команды с амбициями выхода в УПЛ – "Металлист 1925" и "Буковина".

Гору взяли харьковчане, но не обошлось без сомнительного пенальти в пользу МХ1925. Как это было – видела и фиксировала фотокорреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева.

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