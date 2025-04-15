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Победа со скрипом: автогол + неоднозначный пенальти. Металлист 1925 – Буковина 2:1. Обзор матча

Первая лига

Харьковчане одолели конкурента

Победа со скрипом: автогол + неоднозначный пенальти. Металлист 1925 – Буковина 2:1. Обзор матча

Фото: ФК Металіст 1925

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В первом тайме "желто-синие" открыли счет благодаря автоголу. Номинальные хозяева активнее действовали у чужих ворот, поэтому преимущество было закономерным. После перерыва черновицкая команда восстановила паритет, но ненадолго. Подопечные ван Леувена заработали спорный пенальти, решивший судьбу победителя.

Харьковский клуб поднялся на 4-ю позицию (28 баллов). 19 апреля футболисты поедут к "Эпицентру". "Желто-черные" занимают 8-е место (23 очка), а в ближайшую субботу будут принимать "Полтаву".

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Смотрите обзор матча 2 тура Чемпионской группы Первой лиги

Киев. Арена Левый Берег

Металлист 1925 – Буковина 2:1

Голы: Бусько, 19 (аг), Юрченко, 76 (п) – Безуглый, 71

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Источник:
DiviSport
Опубликовал: Александр Симченко
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