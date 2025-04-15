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Тренер Буковины: После игры команда пересмотрела повтор эпизода, в котором арбитр назначил пенальти для Металлиста 1925

Первая лига

Сомнительный 11-метровый удар

Тренер Буковины: После игры команда пересмотрела повтор эпизода, в котором арбитр назначил пенальти для Металлиста 1925

bukfc.com

Новина українською

Исполняющий обязанности главного тренера "Буковины" Григорий Чурилов прокомментировал матч против "Металлиста 1925".

"Мы не слишком хорошо сыграли в первом тайме. Игроки нарушили много принципов, не выдерживали структуру и позволили играть сопернику в футбол, который им подходит. Приблизительно 50% игрового времени мы не выдерживали баланса, инсайды постоянно меняли коридоры, причем даже через опорную зону.

В первом тайме мы не заслуживали положительного результата. В перерыве сделали выводы и некоторые корректировки. Также вынуждены были заменить Андрейчука из-за травмы. На поле во втором тайме вместо него вышел Бойчук, к сожалению, не проведший полноценный тренировочный микроцикл, потому что у него было повреждение”.

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"Во второй половине встречи качество нашей игры улучшилось. Вышедшие на замену ребята добавили в динамике, добавили импульса, энергии. Радует то, что снова забили со стандарта. Мы работаем над этим компонентом достаточно много. Состояние газона позволяло демонстрировать скоростной и атакующий футбол.

После игры команда просмотрела повтор эпизода, в котором арбитр назначил пенальти в наши ворота. Я не хочу это комментировать. Были спорные эпизоды, когда в центре внимания находились и Бойчук, и Безуглый. Почему-то арбитр не заметил нарушения правил, а в эпизоде ​​с Шинкаренко, когда тот убирал ноги, увидел фол. Мне нравится комментировать футбольные события, а не околофутбольные. Не хочу акцентировать внимание".

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"Ребята, которые когда-то играли за "Металлист 1925", сейчас являются одними из лидеров нашей команды. "Металлист 1925" – это один из главных претендентов на повышение в классе. И это тоже добавляло свою изюминку в матч.

Очень приятно, что на эту игру приехал практически весь руководящий состав "Буковины", причем из разных уголков Украины – Днепра, Черновцов, Киева. Для обоих тренеров матч был напряженный, очень нервный. Конечно, для нас этот результат отрицательный. Но если в первом тайме мы сами виноваты, то за игру во втором тайме мне точно не стыдно", – считает тренер.

"Буковина" отстает от зоны плей-офф на 5 очков.

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Буковина (Черновцы) Григорий Чурилов
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Источник:
Буковина
Опубликовал: Александр Симченко
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