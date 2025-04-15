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"Если бы я знал четкую причину": ван Леувен – о проблемах реализации
Желто-синим тяжело даются голы
metalist1925.com
Главный тренер харьковского "Металлиста 1925" Патрик ван Леувен прокомментировал итог встречи против "Буковины".
"Мы хорошо начали поединок, создали много моментов. Игра была структурирована, удавалось успешно строить игру через фланги, меняя вектор атак. Много остроты создали из зоны, где действовал Рашица. Должны были забивать больше до перерыва. Во втором тайме хотели поднять темп игры, но не все удавалось. Игра выровнялась, и "Буковине" удалось сравнять счет.
Это зарядило команду, мы стремились выйти вперед. В конце концов заработали пенальти, который реализовал Юрченко. Затем создали еще несколько моментов усилиями Рашицы, Педро Артура, была возможность отличиться у Калитвинцева. Команда хорошо поработала и заслужила этот результат. Эрмир, ставший соавтором двух голов, был очень активен в начале. Он такой игрок, который может сам себе создать момент. Хорошо себя проявил как для первого раза в стартовом составе".
"Если бы я знал четкую причину, то мы бы точно забивали больше. Где-то не хватает последнего паса, или же игроки вместо того, чтобы нанести удар по воротам, начинают отдавать пас на находящегося в худшей позиции партнера. Над этим нужно работать, чтобы было легче забивать и получать победные результаты.
В начале сезона у нас был хороший выбор игроков на позиции центрального защитника. Мне не хотелось, чтобы Безуглый не получал достаточно игровой практики. Его пригласила "Буковина", поэтому мы согласились его отпустить. Думаю, это шаг вперед в его карьере", – заявил тренер.
Харьковский клуб делит третью позицию с "Полтавой" (28 очков).
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