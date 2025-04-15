Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Свежий выпуск программы Украина футбольная с Олегом Федорчуком
Выпуск передачи от 14.04.2025
Фото: ПФЛ
Информационно-аналитическая программа "Украина футбольная". Все главные новости из мира Первой и Второй лиг.
Новый выпуск передачи от 14.04.2025.
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Гость программы - известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук.
- Группа Чемпионская: репортаж с матча "Металлист 1925" - "Буковина", "Эпицентр" уходит в отрыв;
- Группа Выбывания: "Подолье" продолжает подниматься, "Кремень" делает самую громкую сенсацию;
- Неожиданность в Виннице и яркие голы Второй лиги. Называем победителя второго конкурса "Выиграй мяч Select".
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Источник:ПФЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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