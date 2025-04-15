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Свежий выпуск программы Украина футбольная с Олегом Федорчуком

Первая лига

Выпуск передачи от 14.04.2025

Свежий выпуск программы Украина футбольная с Олегом Федорчуком

Фото: ПФЛ

Новина українською

Информационно-аналитическая программа "Украина футбольная". Все главные новости из мира Первой и Второй лиг.

Новый выпуск передачи от 14.04.2025.

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Гость программы - известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук.

  • Группа Чемпионская: репортаж с матча "Металлист 1925" - "Буковина", "Эпицентр" уходит в отрыв;
  • Группа Выбывания: "Подолье" продолжает подниматься, "Кремень" делает самую громкую сенсацию;
  • Неожиданность в Виннице и яркие голы Второй лиги. Называем победителя второго конкурса "Выиграй мяч Select".

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Первая лига Олег Федорчук Вторая лига ПФЛ Украина футбольная
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Источник:
ПФЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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