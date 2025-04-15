Тренер Металлиста - о ничьей с Кудровкой: Голов могло быть больше

Главный тренер "Металлиста" Андрей Анищенко проанализировал ничью против "Кудровки" (1:1).

- Считаю, что получилась очень тактическая игра со стороны обеих команд. Было много перемещений, много борьбы. Пожалуй, для болельщиков это было не очень интересно, но все же обе команды должны были ставили результат выше, чем красивый рисунок игры. Турнирная ситуация к этому побуждает.

- Если посчитать моменты, то два момента у "Металлиста" в начале игры, а во втором тайме была еще и стойка. Можно ли сказать, что вы превзошли соперника по моментам?

- Если брать чистую статистику, то, возможно, и да. Однако соперник имел очень много стандартных положений, и это создавало значительное напряжение для нашей обороны. Но у нас были качественные подходы. Если бы мы лучше распоряжались мячом перед последним пасом, то голов могло быть значительно больше. А так - имеем то, что имеем.

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- Как оцените ваших главных звезд, сборников - Вернаттуса и Дегтяря?

- От этих игроков ждем значительно большего качества и большей отдачи в целом. Если футболисты позиционируют себя как лидеры команды, несмотря на возраст, они должны подтверждать это непосредственно на футбольном поле.

- Согласитесь, что команда немного страдала в конце матча, потому что уже не было возможности усилить игру заменами?

- Если команда соперника усилила игру за счет замен, то мы, к сожалению, имеем очень короткую скамейку запасных. Поэтому ребятам пришлось много терпеть и, можно сказать, страдать. Это привело к такому результату, который можно считать неплохим.

- Стоит ли ожидать возвращения кого-то из травмированных игроков в ближайшее время?

- Пока трудно сказать, потому что в каждой игре мы кого-то, наоборот, теряем. Сегодня также есть красная карточка, некоторые игроки получили повреждения. Надеемся, что кто-то из футболистов в ближайшие дни сможет вернуться к нам из лазарета. Надо немного времени, может, день-два, тогда можно будет сказать более оптимистично.

- Последний вопрос об удалении Виталия Федорива. Уже и компенсированное время заканчивалось. Как относитесь к этому фолу?

- Пожалуй, это было необязательно. Конечно, эмоции сыграли свою роль. Возможно, он хотел сорвать атаку, чтобы выиграть время.

- Он мог забыть, что уже имеет желтую карточку?

- Думаю, с таким опытом он не забыл. Возможно, сознательно шел на этот фол, рассчитывая, что лучше потерять немного времени даже за счет удаления. Но это футбол - здесь все не предусмотришь, - заявил Анищенко.