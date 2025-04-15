  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Рашица: Играть за Металлист 1925 - это большая честь и мощная мотивация
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рашица: Играть за Металлист 1925 - это большая честь и мощная мотивация

Первая лига

Легионер - о первом матче в старте за харьковский клуб

Рашица: Играть за Металлист 1925 - это большая честь и мощная мотивация

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Зимний новичок "Металлиста 1925" Эрмир Рашица впервые вышел в стартовом составе в матче против "Буковины" (2:1). После игры он поделился своими впечатлениями.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Мой дебют за "Металлист 1925" - незабываемый момент. Сегодня я осуществил одну из своих мечт - дебютировал в стартовом составе в футболке клуба "Металлист 1925". Эмоции, которые я испытал в тот момент, когда впервые вышел на поле с этой командой, невозможно описать словами. Это был момент гордости, ответственности и, прежде всего, новый старт для меня.

С первого дня я почувствовал себя частью этой футбольной семьи. Играть за "Металлист 1925" - это большая честь и мощная мотивация выкладываться на полную в каждом матче, в каждой минуте.

Благодарю партнеров по команде за поддержку, тренерский штаб — за доверие, а болельщиков — за ту энергию, которую они нам дарят. Их поддержка ощущалась и помогала на поле. Это только начало — я буду усердно работать, чтобы достойно представлять этот клуб и вносить свой вклад в его успех", - цитирует полузащитника сайт клуба.

Читайте такжеВингер Буковины: Все наши надежды разрушил досадный пенальти
По теме
yellow-arrow
Вингер Буковины: Все наши надежды разрушил досадный пенальти
yellow-arrow
Тренер Металлиста - о ничьей с Кудровкой: Голов могло быть больше
yellow-arrow
Свежий выпуск программы Украина футбольная с Олегом Федорчуком
Буковина (Черновцы) Металлист 1925 (Харьков) Эрмир Рашица
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Металіст 1925
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости