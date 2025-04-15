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Рашица: Играть за Металлист 1925 - это большая честь и мощная мотивация
Легионер - о первом матче в старте за харьковский клуб
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Зимний новичок "Металлиста 1925" Эрмир Рашица впервые вышел в стартовом составе в матче против "Буковины" (2:1). После игры он поделился своими впечатлениями.
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"Мой дебют за "Металлист 1925" - незабываемый момент. Сегодня я осуществил одну из своих мечт - дебютировал в стартовом составе в футболке клуба "Металлист 1925". Эмоции, которые я испытал в тот момент, когда впервые вышел на поле с этой командой, невозможно описать словами. Это был момент гордости, ответственности и, прежде всего, новый старт для меня.
С первого дня я почувствовал себя частью этой футбольной семьи. Играть за "Металлист 1925" - это большая честь и мощная мотивация выкладываться на полную в каждом матче, в каждой минуте.
Благодарю партнеров по команде за поддержку, тренерский штаб — за доверие, а болельщиков — за ту энергию, которую они нам дарят. Их поддержка ощущалась и помогала на поле. Это только начало — я буду усердно работать, чтобы достойно представлять этот клуб и вносить свой вклад в его успех", - цитирует полузащитника сайт клуба.
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