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Металлист - ЮКСА: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Металлист - ЮКСА: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 18.04.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК ЮКСА
Всего один зачетный пункт набрала ЮКСА в весенней части сезона. Если команда хочет бороться за повышение в классе, то должна побеждать в этом туре. Однако, "Металлист" - очень непростой соперник. Харьковчане в чемпионской группе пока очков не теряли. Смогут ли "крестоносцы" впервые в 2025 году выиграть?
Поединок начнется в 12:00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.
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