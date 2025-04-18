Металлист - ЮКСА: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Всего один зачетный пункт набрала ЮКСА в весенней части сезона. Если команда хочет бороться за повышение в классе, то должна побеждать в этом туре. Однако, "Металлист" - очень непростой соперник. Харьковчане в чемпионской группе пока очков не теряли. Смогут ли "крестоносцы" впервые в 2025 году выиграть?

Поединок начнется в 12:00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.