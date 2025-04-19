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Буковина - Полтава: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Буковина - Полтава: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 19.04.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Буковина
Интригующее противостояние ожидает болельщиков в Черновцах. "Буковина" занимает последнее место в группе и стремится улучшить свое турнирное положение. "Полтава" в прошлом туре уступила лидеру, но произвела хорошее впечатление своей игрой. Обе команды сейчас в неплохой форме, поэтому ожидаем интересный и бескомпромиссный футбол.
Поединок начнется в 12:00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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