Буковина - Полтава: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Интригующее противостояние ожидает болельщиков в Черновцах. "Буковина" занимает последнее место в группе и стремится улучшить свое турнирное положение. "Полтава" в прошлом туре уступила лидеру, но произвела хорошее впечатление своей игрой. Обе команды сейчас в неплохой форме, поэтому ожидаем интересный и бескомпромиссный футбол.

Поединок начнется в 12:00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.