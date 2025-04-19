Подолье - Кремень: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Кремень" неделю назад наконец впервые за 12-ть матчей победил в Первой лиге. Безусловно, эта победа должна была добавить команде положительных эмоций. "Подолье" после победы в прошлом туре поднялось из зоны вылета, но расслабляться рано. Вся борьба за сохранение прописки в Первой лиге еще впереди.

Поединок начнется в 12:30. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.