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Подолье - Кремень: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига

Подолье - Кремень: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 19.04.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Подолье - Кремень: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Поділля

Новина українською

"Кремень" неделю назад наконец впервые за 12-ть матчей победил в Первой лиге. Безусловно, эта победа должна была добавить команде положительных эмоций. "Подолье" после победы в прошлом туре поднялось из зоны вылета, но расслабляться рано. Вся борьба за сохранение прописки в Первой лиге еще впереди.

Поединок начнется в 12:30. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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