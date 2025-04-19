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Минай - Виктория: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
Обновлено

Минай - Виктория: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 19.04.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Минай - Виктория: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Вікторія

Новина українською

"Виктория" в 2025 году еще не побеждала. Оба свои матчи в чемпионате подопечные Бессмертного завершили со счетом 1:1. В спину уже дышит "Нива", поэтому сумчане должны прибавлять в игре и результатах. "Минай" в прошлом туре впервые под руководством Калиниченко проиграл. Закарпатцы неожиданно на выезде уступили главному аутсайдеру Первой лиги.

Поединок начнется в 13:30. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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