Минай - Виктория: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Виктория" в 2025 году еще не побеждала. Оба свои матчи в чемпионате подопечные Бессмертного завершили со счетом 1:1. В спину уже дышит "Нива", поэтому сумчане должны прибавлять в игре и результатах. "Минай" в прошлом туре впервые под руководством Калиниченко проиграл. Закарпатцы неожиданно на выезде уступили главному аутсайдеру Первой лиги.

Поединок начнется в 13:30. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.