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Минай - Виктория: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Минай - Виктория: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 19.04.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Вікторія
"Виктория" в 2025 году еще не побеждала. Оба свои матчи в чемпионате подопечные Бессмертного завершили со счетом 1:1. В спину уже дышит "Нива", поэтому сумчане должны прибавлять в игре и результатах. "Минай" в прошлом туре впервые под руководством Калиниченко проиграл. Закарпатцы неожиданно на выезде уступили главному аутсайдеру Первой лиги.
Поединок начнется в 13:30. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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