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Эпицентр - Металлист 1925: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Эпицентр - Металлист 1925: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 19.04.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Металіст 1925
В Каменце-Подольском сыграют центральный матч третьего тура чемпионской группы. "Эпицентр" в 2025 году очков еще не терял и забил сразу семь голов за два матча. "Металлист 1925" в понедельник реабилитировался за поражение в харьковском дерби, но к игре команды Патрика ван Леувена остается еще немало вопросов. Сможет ли лидер Первой лиги продолжить свою победную серию против грозного соперника?
Поединок начнется в 14:30. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.
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