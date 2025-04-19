Эпицентр - Металлист 1925: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

В Каменце-Подольском сыграют центральный матч третьего тура чемпионской группы. "Эпицентр" в 2025 году очков еще не терял и забил сразу семь голов за два матча. "Металлист 1925" в понедельник реабилитировался за поражение в харьковском дерби, но к игре команды Патрика ван Леувена остается еще немало вопросов. Сможет ли лидер Первой лиги продолжить свою победную серию против грозного соперника?

Поединок начнется в 14:30. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.