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Нива - Феникс-Мариуполь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Нива - Феникс-Мариуполь: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 19.04.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Нива Тернопіль
"Нива" неделю назад прервала свою победную серию, когда в Запорожье сыграла вничью с "Металлургом“. Однако, даже в меньшинстве подопечные Вирта доминировали и имели все шансы набирать три очка. Очень неплохо подопечные Вирта играют в начале весенней части сезона. "Феникс-Мариуполь" еще не побеждал - ничья и поражение. Против "Подолья" подопечные Фещука вообще ничего не создали в атаке.
Поединок начнется в 13:00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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