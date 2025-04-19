Нива - Феникс-Мариуполь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Нива" неделю назад прервала свою победную серию, когда в Запорожье сыграла вничью с "Металлургом“. Однако, даже в меньшинстве подопечные Вирта доминировали и имели все шансы набирать три очка. Очень неплохо подопечные Вирта играют в начале весенней части сезона. "Феникс-Мариуполь" еще не побеждал - ничья и поражение. Против "Подолья" подопечные Фещука вообще ничего не создали в атаке.

Поединок начнется в 13:00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.