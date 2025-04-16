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Зозуля поздравил с победой "настоящий Металлист" и потроллил Судакова. ФОТО

Первая лига
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Зозуля поздравил с победой "настоящий Металлист" и потроллил Судакова. ФОТО

Фото: ФК Полісся

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В понедельник, 14 апреля, в рамках чемпионской группы Первой лиги состоялся матч "Металлист 1925" – "Буковина". Хозяева поля одержали победу со счетом 2:1.

Отреагировал на победу харьковчан и экс-форвард сборной Украины Роман Зозуля.

"Поздравляю настоящий "Металлист", – написал Роман в Инстаграме харьковского клуба.

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Таким образом, Зозуля, вероятно потроллил хавбека "Шахтера" Георгия Судакова, который написал подобные слова после победы "Металлиста" в харьковском дерби.

Ну и отметим, что на данный момент "Металлист 1925" занимает в турнирной таблице чемпионской Первой лиги четвертое место с 28 очками в активе. У "Металлиста" пятая позиция и 26 очков.

Зозуля поздравил с победой "настоящий Металлист" и потроллил Судакова. ФОТО - изображение 1
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