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Зозуля поздравил с победой "настоящий Металлист" и потроллил Судакова. ФОТО
Больше Металлистов - хороших и разных
Фото: ФК Полісся
В понедельник, 14 апреля, в рамках чемпионской группы Первой лиги состоялся матч "Металлист 1925" – "Буковина". Хозяева поля
Отреагировал на победу харьковчан и экс-форвард сборной Украины Роман Зозуля.
"Поздравляю настоящий "Металлист", – написал Роман в Инстаграме харьковского клуба.
Таким образом, Зозуля, вероятно потроллил хавбека "Шахтера" Георгия Судакова, который написал подобные слова после победы "Металлиста" в харьковском дерби.
Ну и отметим, что на данный момент "Металлист 1925" занимает в турнирной таблице чемпионской Первой лиги четвертое место с 28 очками в активе. У "Металлиста" пятая позиция и 26 очков.
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