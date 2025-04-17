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"Снова будет цирк-шапито", - журналист озвучил главную проблему претендентов на выход в УПЛ
Стадионы клубов Первой лиги не соответствуют требованиям УПЛ
Фото: ФК Поділля
Украинский журналист Виктор Вацко высказался о проблемах со стадионами, с которыми клубы-лидеры
"Клубы, которые претендуют на выход в УПЛ, подписывают игроков и готовятся к новому сезону, но ни у кого нет стадиона, который отвечал бы требованиями УПЛ. "Эпицентр" – стадион не отвечает требованиям, "Агробизнес" – не отвечает, "Кудривка" – не отвечает. "Металлист 1925" и "Металлист" – тут понятно, в Харькове не могут играть. Но как тогда делить арену "Левого Берега"?
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"Полтава" – не отвечает, "Буковина" – не отвечает. Если харьковские команды понять можно, то как других допускать? Снова будет цирк-шапито, гастроли сплошные. Кто с кем договорился, то там и играет. Опять будем исключения делать", – сказал Вацко.
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