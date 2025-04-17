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"Снова будет цирк-шапито", - журналист озвучил главную проблему претендентов на выход в УПЛ

Первая лига
Обновлено

Стадионы клубов Первой лиги не соответствуют требованиям УПЛ

"Снова будет цирк-шапито", - журналист озвучил главную проблему претендентов на выход в УПЛ

Фото: ФК Поділля

Новина українською

Украинский журналист Виктор Вацко высказался о проблемах со стадионами, с которыми клубы-лидеры Первой лиги столкнуться в случае выхода в УПЛ.

"Клубы, которые претендуют на выход в УПЛ, подписывают игроков и готовятся к новому сезону, но ни у кого нет стадиона, который отвечал бы требованиями УПЛ. "Эпицентр" – стадион не отвечает требованиям, "Агробизнес" – не отвечает, "Кудривка" – не отвечает. "Металлист 1925" и "Металлист" – тут понятно, в Харькове не могут играть. Но как тогда делить арену "Левого Берега"?

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"Полтава" – не отвечает, "Буковина" – не отвечает. Если харьковские команды понять можно, то как других допускать? Снова будет цирк-шапито, гастроли сплошные. Кто с кем договорился, то там и играет. Опять будем исключения делать", – сказал Вацко.

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Виктор Вацко Буковина (Черновцы) СК Полтава Металлист 1925 (Харьков) Агробизнес (Волочиск) Металлист (Харьков) Эпицентр (Каменец-Подольский) ФК Кудровка
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Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Свободу не спинити (Львівська обл)
17.04.2025 в 23:16
Щоб не було того цирку ФФУ має думати раніше. Більшість клубів грають не перший рік а вкладатися в інфраструктуру не хочуть. Мають бути прописані норми для клубів з нижчих ліг, що умовно за 3 роки в клубу який заявився в другу лігу стадіон відповідає нормам першої ліги, і так далі. Клубам першої ліги також ставити терміни чіткі. Якщо подивитися на тих хто претендує на вихід в УПЛ то Буковина вже скільки років грає і свого часу їх і не пустили в УПЛ через стадіон, Епіцентр кожен рік бореться за вихід в УПЛ а по стадіону жодних рухів, теж саме Агробізнес остані роки претендент на УПЛ, ЮКСА і Кудрівка то окрема може бути тема і їм можна було б дати ще час так як клуби молоді і принаймі ЮКСА розвивається по маленько. Металісти хоч і мають стадіон але нажаль грати там неможна і небезпечно. Коли буде системний підхід і всі будуть чітко розуміти що мають робити і які вимоги ставляться і що потрібно зробити то не буде таких проблем.
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Комментарии 3
Свободу не спинити (Львівська обл)
17.04.2025 в 23:16
Щоб не було того цирку ФФУ має думати раніше. Більшість клубів грають не перший рік а вкладатися в інфраструктуру не хочуть. Мають бути прописані норми для клубів з нижчих ліг, що умовно за 3 роки в клубу який заявився в другу лігу стадіон відповідає нормам першої ліги, і так далі. Клубам першої ліги також ставити терміни чіткі. Якщо подивитися на тих хто претендує на вихід в УПЛ то Буковина вже скільки років грає і свого часу їх і не пустили в УПЛ через стадіон, Епіцентр кожен рік бореться за вихід в УПЛ а по стадіону жодних рухів, теж саме Агробізнес остані роки претендент на УПЛ, ЮКСА і Кудрівка то окрема може бути тема і їм можна було б дати ще час так як клуби молоді і принаймі ЮКСА розвивається по маленько. Металісти хоч і мають стадіон але нажаль грати там неможна і небезпечно. Коли буде системний підхід і всі будуть чітко розуміти що мають робити і які вимоги ставляться і що потрібно зробити то не буде таких проблем.
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Manowar (Харьков)
17.04.2025 в 23:06
Вацко сделал вывод что выходить в УПЛ должны две харьковские команды.
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Лекарь (село Дарниця)
17.04.2025 в 22:56
А знизити вимоги упл що заважає? Чи це на часі, вкладатись в футбольну інфраструктуру? Дрони, автівки, нічого цього на фронті більше не треба? Тільки, щоб футбольні чинуши були ситі та нагодовані? Включно з вацком
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