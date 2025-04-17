"Снова будет цирк-шапито", - журналист озвучил главную проблему претендентов на выход в УПЛ

Щоб не було того цирку ФФУ має думати раніше. Більшість клубів грають не перший рік а вкладатися в інфраструктуру не хочуть. Мають бути прописані норми для клубів з нижчих ліг, що умовно за 3 роки в клубу який заявився в другу лігу стадіон відповідає нормам першої ліги, і так далі. Клубам першої ліги також ставити терміни чіткі. Якщо подивитися на тих хто претендує на вихід в УПЛ то Буковина вже скільки років грає і свого часу їх і не пустили в УПЛ через стадіон, Епіцентр кожен рік бореться за вихід в УПЛ а по стадіону жодних рухів, теж саме Агробізнес остані роки претендент на УПЛ, ЮКСА і Кудрівка то окрема може бути тема і їм можна було б дати ще час так як клуби молоді і принаймі ЮКСА розвивається по маленько. Металісти хоч і мають стадіон але нажаль грати там неможна і небезпечно. Коли буде системний підхід і всі будуть чітко розуміти що мають робити і які вимоги ставляться і що потрібно зробити то не буде таких проблем.