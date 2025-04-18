Прикарпатье - Диназ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Прикарпатье" примет "Диназ" в 4-м туре Группы Выбывания Первой лиги.

Коллектив из Ивано-Франковска в прошлом туре сыграл вничью с "Викторией" (1:1), а вышгородцы потерпели поражение от тернопольской "Нивы" (0:5).

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Поединок между командами начнется в 12:30. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.

Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Также будет доступна текстовая онлайн-трансляция на UA-Футбол

Первая лига. Группа Выбывания. 4-й тур

18.04.2025

Ивано-Франковск, "Рух"

"Прикарпатье" 12:30 "Диназ"

Видеотрансляция - DiviSport