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Прикарпатье - Диназ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Прикарпатье - Диназ: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 18.04.2025⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Прикарпаття
"Прикарпатье" примет "Диназ" в 4-м туре Группы Выбывания Первой лиги.
Коллектив из Ивано-Франковска в прошлом туре сыграл вничью с "Викторией" (1:1), а вышгородцы потерпели поражение от тернопольской "Нивы" (0:5).
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Поединок между командами начнется в 12:30. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.
- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
Также будет доступна текстовая онлайн-трансляция на UA-Футбол
Первая лига. Группа Выбывания. 4-й тур
18.04.2025
Ивано-Франковск, "Рух"
"Прикарпатье" 12:30 "Диназ"
Видеотрансляция - DiviSport
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