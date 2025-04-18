Первая лига. Металлист - ЮКСА 0:2. Крестоносцы остаются в борьбе за повышение в классе

Интригующее противостояние ожидало болельщиков Первой лиги в Ужгороде, где "Металлист" принимал ЮКСА. Харьковчане могут быть довольны стартом весенней части сезона, а вот "крестоносцы" - разочаровывают. Гостей сегодня устраивала лишь победа, если они стремятся побороться за повышение в классе.

У коллектива из Тарасовки существенные кадровые проблемы в центре защиты. Также из-за травмы не играл основной голкипер Федотов. Однако, и у "Металлиста" из-за дисквалификации игру пропускал опытный Виталий Федорив. С первых минут появился 16-летний Егор Шерстюк.

С первых минут сложно было кому-то отдать преимущество. Команды поочередно владели мячом, но с конструктивом в заключительной трети поля ощущались проблемы. Темп противостояния был достаточно медленный, а вот борьбы в центре поля было очень много. На 33-й минуте стандарт помог гостям открыть счет. После розыгрыша углового отличился Ситников - 0:1. После стандарта могли забивать и харьковчане, но удар Пидручного парировал Чеботарев. Больше голов в первом тайме не было.

В начале второго тайма ЮКСА забила после еще одного углового. После подачи первым сориентировался в штрафной Селин, который расстрелял ворота - 0:2. Несмотря на все старания хозяевам не удалось даже гол престижа забить. Моментов хватало, но реализация подводила. В итоге, дебютная в 2025 году победа ЮКСА. "Металлист" создавал моменты после перерыва, но довести атаки до логического завершения молодые харьковчане не смогли.

Первая лига. Группа "Чемпионская". Третий тур

"Металлист" - ЮКСА 0:2

Голы: Ситников (33), Селин (53)

"Металлист" (стартовый состав): Рыбак - Гомес, Порох, Дигтярь, П. Луцив, Шерстюк, Горяинов, Цвиренко, Исаенко, Вернаттус, Пидручный

ЮКСА (стартовый состав): Чеботарев - Селин, Спиваков, Дедяев, Ювхимец, Казаков, Рамон, Ситников, Педро Акасиу, Козыренко, Венди