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Агробизнес - Кудровка: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига

Агробизнес - Кудровка: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 18.04.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Агробизнес - Кудровка: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Агробізнес

Новина українською

"Агробизнес" встретится с "Кудровкой" в матче 3-го тура Чемпионской группы Первой лиги.

Подопечные Александра Чижевского в прошлом туре сыграли вничью с ФК "ЮКСА" (0:0), а команда Василия Баранова не смогла переиграть "Металлист" (1:1).

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Поединок между командами начнется в 14:30. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Также будет доступна текстовая онлайн-трансляция на UA-Футбол.

Первая лига. Чемпионская группа. 3-й тур
18.04.2025
Волочиск, "Юность"
"Агробизнес" 14:30 "Кудровка"
Видеотрансляция - DiviSport

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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