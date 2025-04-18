Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Агробизнес - Кудровка: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Агробизнес - Кудровка: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 18.04.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Агробізнес
"Агробизнес" встретится с "Кудровкой" в матче 3-го тура Чемпионской группы Первой лиги.
Подопечные Александра Чижевского в прошлом туре сыграли вничью с ФК "ЮКСА" (0:0), а команда Василия Баранова не смогла переиграть "Металлист" (1:1).
РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.
Поединок между командами начнется в 14:30. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.
- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
Также будет доступна текстовая онлайн-трансляция на UA-Футбол.
Первая лига. Чемпионская группа. 3-й тур
18.04.2025
Волочиск, "Юность"
"Агробизнес" 14:30 "Кудровка"
Видеотрансляция - DiviSport
Популярное сейчас
- Таблица коэффициентов. Конкурент Украины наращивает отрыв и заканчивает сезон
- Известны пары полуфиналов Лиги Европы
- Известны полуфинальные пары Лиги конференций сезона 2024/25
- Тренер Буковины: После игры команда пересмотрела повтор эпизода, в котором арбитр назначил пенальти для Металлиста 1925
- Волшебная еда: что помогает Роналду сохранять невероятную форму в 40 лет
- Допинг-допингом, а лайки по расписанию. Мудрик увлекся горячей американкой. ФОТО