Агробизнес - Кудровка: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Агробизнес" встретится с "Кудровкой" в матче 3-го тура Чемпионской группы Первой лиги.

Подопечные Александра Чижевского в прошлом туре сыграли вничью с ФК "ЮКСА" (0:0), а команда Василия Баранова не смогла переиграть "Металлист" (1:1).

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Поединок между командами начнется в 14:30. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.

Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Также будет доступна текстовая онлайн-трансляция на UA-Футбол.

Первая лига. Чемпионская группа. 3-й тур

18.04.2025

Волочиск, "Юность"

"Агробизнес" 14:30 "Кудровка"

Видеотрансляция - DiviSport