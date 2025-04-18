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Первая лига. Прикарпатье - Диназ 4:2. Голевая феерия в Ивано-Франковске

Первая лига

Хозяев прорвало

Первая лига. Прикарпатье - Диназ 4:2. Голевая феерия в Ивано-Франковске

Фото: МФК Прикарпаття

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В Ивано-Франковске шестая команда группы "Выбывание" принимала предпоследнюю. "Диназ" после разгромного поражения в Тернополе имел шанс качественно подготовиться к этому противостоянию, ведь в прошлом туре команда Головко не участвовала. "Прикарпатье" в 2025 году еще не проигрывало.

Довольно неожиданно гости в дебюте противостояния открыли счет. Приходько подал с углового, а Духота в одно касание пробил в дальний угол и мяч от стойки залетел в ворота 0:1. Ужасно в этом эпизоде сыграли защитники "Прикарпатья". Темп матча был очень медленный. Такое развитие событий полностью устраивало "Диназ". Очень много ошибались обе команды в переходных фазах. Еще до перерыва хозяева сравняли счет. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Цюцюра - 1:1.

В начале второго тайма команды обменялись голами. Уже на 47-й минуте из-за пределов штрафной в дальний угол попал Черткоев - 1:2. Однако, довольно быстро хозяева сравняли счет. Цюцюра своим ударом прицельным ударом заставил капитулировать Чернецкого - 2:2. На 66-й минуте "Прикарпатье" уже вышло вперед. Хома из пределов штрафной пробивал над голкипером, который опрометчиво вышел из ворот - 3:2. Отыграться гости не смогли. На 86-й минуте все вопросы о победителе снял Хома, который реализовал выход один на один - 4:2.

Таким образом, третье подряд поражение вышгородцев.

Первая лига. Группа "Выбывание". Четвертый тур

"Прикарпатье" - "Диназ" 4:2

Голы: Цюцюра (33, пен, 56), Хома (66, 86) - Духота (9), Черткоев (47)

"Прикарпатье" (стартовый состав): Кучерук - Француз, Болденков, Романюк, Демкив, Соловьев, Цюцюра, Бучакчийский, Стадник, Радульский, Хома

"Диназ" (стартовый состав): Чернецкий - Ворона, Волошин, Михайленко, Котуха, Кайда, Кириченко, Духота, Черткоев, Приходько, Старенький

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