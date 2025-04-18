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Первая лига. Агробизнес - Кудровка 0:2. Подопечные Баранова поднимаются на второе место

Первая лига

Вязкий футбол в Волочиске

Первая лига. Агробизнес - Кудровка 0:2. Подопечные Баранова поднимаются на второе место

Фото: ФК Агробізнес

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Поединок второй и шестой команд чемпионской группы. "Агробизнес" после гостевой ничьи с ЮКСА поднялся на второе место, которое дает гарантирует место в УПЛ в следующем сезоне. ФК "Кудровка" в прошлом туре тоже сыграла вничью, но дома с "Металлистом". Команда Василия Баранова в этом году еще не побеждала в чемпионате, поэтому для гостей это была сверхважная игра с турнирной точки зрения.

Уже на 15-й минуте могли открывать счет хозяева, но удар Войтиховского парировал Лепка. В целом, темп противостояния был достаточно медленный. Никто не хотел рисковать, ведь понимали цену ошибки. Первым номером играли гости, но справиться с организованной защитой соперников они не могли. Казалось, что первый тайм завершится без голов, но в компенсированное время "Кудровка" открыла счет. После подачи Козака в падении в дальний угол пробил Рогозинский - 0:1.

После перерыва необходимо было отыгрываться хозяевам, но с конструктивом у них сегодня чувствовались проблемы. Также стоит отдать должное гостям, которые качественно оборонялись. Очень вязкий футбол был во второй половине встречи без моментов. На 85-й минуте своим ударом в верхний угол все вопросы о победителе снял Тепляков - 0:2. В итоге, дебютная в 2025 году победа "Кудровки".

Первая лига. Группа "Чемпионская". Третий тур

"Агробизнес" - "Кудровка" 0:2

Голы: Рогозинский (45+1), Тепляков (85)

"Агробизнес" (стартовый состав): Пидкивка - Гаврушко, Зинь, Сидоренко, Лень, Касимов, Павлюк, Толочко, Семка, Козак, Войтиховский

"Кудровка" (стартовый состав): Лепка - Рогозинский, Потимков, Шершень, Думанюк, Матвеев, Тузенко, Вечурко, Козак, Легостаев

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